İSTANBUL AA- İstanbul'da ticarete görsel bir hafıza oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmaya, 714 sanatçı 1709 fotoğrafla katıldı.

Ahmet Bilal Arslan, İzzet Keribar, Dr. İsrafil Kuralay, Münir Üstün, Timur Tahmaz'dan oluşan seçici kurul, ilk 5'e giren fotoğrafları belirledi.

Yarışmada, "Büyük Yeni Han" isimli fotoğrafıyla Tayip Başak birinci, "Kapalıçarşı'da" ile Arzu İbranoğlu ikinci, "Balıkçılık" ile Volkan Karagülleoğlu üçüncü oldu.

Esengül Alıcı'nın "Eminönü Su Satıcısı" ve Su Özdemir'in "Puslu Bir Gün" adlı fotoğrafları da mansiyon ödülü aldı.

Ödüle layık görülen çalışmaların yanı sıra seçilen 30 fotoğrafın beğeniye sunulduğu sergideki karelere, "www.istanbulticaretfotograflari.com" sitesinden de ulaşılabiliyor.

Fotoğraf sergisi, 2 Temmuz'a kadar gezilebilecek.