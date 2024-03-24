İstanbul Tarihinde Bir ilk ; İBB Başkan Adaylığı için Nörobilim Uzmanı Nörobilim Uzmanı Mirhat Tekin BRUSK İstanbul Büyükşehir belediyesi bağımsız başkan adayı oldu. Beni Bir koltukla ekibe dahil edin İstanbul hizmet görsün vizyonuyla seçmenlere çok önemli projeler sunuyor.

İstanbul Tarihinde ilk defa bir Nörobilim uzmanı aday oluyor.

İBB Bağımsız Belediye Başkanı Mirhat Tekin BRUSK Projelerininden bazıları…

1. İSTANBULUN BARINMA PROBLEMİNE ÇÖZÜM KATKISI

a. Dar gelirli Yaşlı ve Emeklilere 1+1 dairelerle ücretsiz konaklama hizmeti verilecek.

b. İş sahibi bekarlara 1+0 daireleri aylık 5 000 00 TL (beş bin Türk lirası ) kiraya verme olanağı sağlanacak.

c. Dar gelirli Üniversite öğrencilere 1+0 Ücretsiz konaklama hizmeti sağlanacak.

d.Evini kentsel dönüşüme koyacak her vatandaşa mimari proje çizimi ,iş takibi , danışmanlık , iş makinaları ,dış yapı malzemeleri ve Dış boya desteği sağlanacak .

e.Tüm mutaitlere proje çizimi ,iş takibi ,Danışmanlık hizmeti ve İş makinaları desteği verilecek.

f. Devlet memurlarına %1 faiz oranıyla uzun vade şeçenekleriyle ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

g. Dar gelirli ailele veya bekarlara faizsiz uzun fade seçenekleriyle ev sahibi olma imkanı sağlanacak.



h.Sanatçı ve Yazarlara ilk iki sene ücretsiz konaklama ve atölye hizmeti sağlanacak.

1.BARINMA PROBLEMİ 8 FARKLI PROJEYLE ÇÖZÜME KATKI SAĞLANACAK.

2. BEBEKLER İÇİN 200 GELİŞİM MERKEZİ AÇILACAK

3. İşini kurmak isteyen aday yatırımcı veya esnaflara kira ,Ofis mobilyaları de materyal desteği desteği verilecek.

4.İSTANBULDA MEVCUT AÇILAN KREŞLERE İLAVETEN 400 TANE DAHA AÇILACAK.

5. İSTANBULA 0-3 YAŞ ARASI BEBEKLER İÇİN 200 ADET GÜNDÜZ BAKIM EVİ AÇILACAK.

6. İSTANBULDA SOKAĞI OLMAYAN VE SOKAĞINDA KALDIRIM OLMAYAN TEK BİR YER KALMAYACAK.

7. İSTANBULDA BULUNAN HER SOKAĞIN, CADDENİN VE PARKKIN AĞAÇLARI OLACAK



8. SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA SPOR , SANAT VEYA BİLİM BURSU VERİLEREK SOKAKTA ÇALIŞMA DURUMLARI SONLANDIRILACAK.

9. 400 TANE YENİ SERALARLA VE SULAMA HAVUZLARIYLA DOĞAL TARIM ÜRETİMİ SAĞLANACAK.

10 . ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE 8+4 BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMİ DESTEĞİ VERİLECEK.

11. OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ BAŞLATILARAK OKUMA YAZMA BECERİSİ OLMAYAN BİREYLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİLECEK.

12. DAR GELİRLİ AİLELERE KURS VE MADDİ DESTEK VERİLEREK İŞ SAHİBİ YAPILACAK.

13. EN AZ İKİ KATLI YER ALTI OTOPARKLARI YAPILACAK

14. TARİHİ YAPILARIN DIŞ RESTORASYONLARI BİTİRİLECEK.

15. TURİZM BÖLGELERİ VE NUFUSUN YOĞUN OLDUĞU YERLERİN HEPSİNDE YER ALTI ÇÖP KONTEYNER SİSTEMİ UYGULANACAK.

16. SOKAKTA DİLENCİLİK YAPAN TEK BİR KİŞİ KALMAYACAK.

Öyle görülüyor ki bilim insanı seçimi kazanırsa istanbul çok iyi hizmet görecek.





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