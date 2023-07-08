Ankara

Spencer, Istanbul Photo Awards'ın her yıl "statü ve tanınırlık açısından kendisini geliştirdiğini" söyleyerek her yıl yarışmaya katılan kişi sayısının ve fotoğrafların kalitesinin de arttığını ifade etti.

Gelecek yıl düzenlenecek yarışmayla Istanbul Photo Awards'ın 10. senesini dolduracağını söyleyen Spencer, etkinliğin her sene büyüdüğünü ve "küresel bir yarışma" haline geldiğini dile getirdi.

Spencer, "Yarışmaya kimin katıldığına bakınca, dünyanın dört bir yanından birçok yetenekli foto muhabirinin ve spor fotoğrafçısının hem yarışmaya değer verdiğini hem de jüriye olan saygısını görüyorsunuz." dedi.

Yarışmanın, jüri üyelerinin becerileri ve çeşitliliğinden ötürü eşsiz bir konumda olduğunu belirten Spencer, tüm jüri üyelerinin birbirinin görüşüne saygı duyduğunu kaydetti.

Spencer, yarışmanın kazananlarına karar vermenin biraz zaman aldığını ancak jürinin fikir birliğiyle bu kararı aldığı için sonuçtan "her zaman memnun kaldıklarını" aktardı.

"Zamansız, çok güçlü bir fotoğraf"

Spencer, AA'nın 2023'te 9'uncusunu düzenlediği Istanbul Photo Awards'ın bu yılki "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eserini "Zamansız, çok güçlü bir fotoğraf" olarak niteledi.

Kozlov'un eserinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana 24 binden fazla insanın hayatına mal olan savaşın trajedisini yakaladığını vurgulayan Spencer, dünyadaki en ünlü foto muhabirlerinin savaşı görüntülemek ve oradaki hikayeyi duyurmak için savaş bölgesine gittiğini ve bunun, durumun "hem ne kadar manidar hem de ne kadar anlamsız olduğunu gözler önüne serdiğini" söyledi.

Yeni kategoriler insanlara, "ses veya platform sağlıyor"

Öte yandan Spencer, uluslararası haber fotoğrafı yarışmasına son yıllarda eklenen yeni kategoriler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Spencer, çevresel krizle ilgili konuların daha geniş bir şekilde ele alınmasından ötürü "Doğa ve Çevre" kategorisinin eklenmesinden memnun olduğunu söyledi.

"Günlük Yaşam" kategorisinin eklenmesiyle dünyanın dört bir yanından insanların hayatından küçük parçalar görmenin iyi hissettirdiğini söyleyen Spencer, "Bu tür anlar, fotoğrafçının çekip paylaşmadığı sürece asla öğrenemeyeceğimiz şeyler." dedi.

Spencer, bu kategorinin insanlara daha önce belki sahip olmayacakları "bir ses veya platform sağladığını" belirtti.

Yarışmaya yeni eklenen "Portre" kategorisine de değinen Spencer, jüri olarak harika portreleri ödüllendirmek istediklerini ancak aynı zamanda "fotoğrafçının bu portreleri görüntülemek için harcadığı zaman ve emek açısından da ödüllendirici olduğunu düşündükleri portreleri de göstermek istediklerini" dile getirdi.

"Seri Portre" kategorisinde birincilik ödülünü Taliban yönetimindeki Afganistan'da yaşayan kadın sporcuların fotoğraflarıyla kazanan AP fotoğrafçısı Ebrahim Noroozi'nin fotoğrafını örnek gösteren Spencer, bu kadınların artık spor müsabakalarına katılamayacağı için fotoğrafın çok anlamlı olduğunu ve fotoğrafçının kullandığı yöntemin etkileyiciliğini vurguladı.

"O anda doğru yerde olmanız gerekir"

Spencer, spor foto muhabiri olmanın da kendine ait zorlukları olduğuna işaret etti.

Spor foto muhabiri olarak çektikleri fotoğrafların uçup giden anlardan oluştuğunu belirten Spencer, "O anda doğru yerde olmanız gerekir. Sporu, kuralları, oyuncuları, ne yapacağınızı bilmeniz ve hazırlıklı olmanız gerekiyor." dedi.

Spencer, doğru zamanda doğru yerde bulunmak için de yılların deneyimine sahip olunması gerektiğine dikkati çekerek "Tekil Spor" kategorisinde de bu sene birbirinden güzel ve çarpıcı görüntüler ortaya çıktığını kaydetti.

Oliver Scarff'ın artistik yüzme yarışması sırasında bayılan yarışmacının koçu tarafından kurtarılmasını gösteren fotoğrafının çok etkileyici olduğunu söyleyen Spencer, fotoğrafın "gerçekten sporun ruhunu yansıttığını" dile getirdi.

Spencer, "Tekil Spor" kategorisinde birinciliği alan Getty Images foto muhabiri David Ramos'un 2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin sevincini belgeleyen eserine değinerek, fotoğrafın adeta "sizi o sahnenin bir parçasıymış gibi hissettirdiğini" ifade etti.

Düzenlendiği ilk günden bugüne toplam 16 bin kullanıcının dahil olduğu bir platform haline gelen yarışma, dağıttığı ödüllerin yanı sıra kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiler ve fotoğraf albümleriyle fotoğrafçılığa katkı sağlıyor.

Dünyanın her köşesinden fotoğraf profesyonellerinin başvurduğu yarışmada, geçmiş yıllarda ödül alan fotoğraflara "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabiliyor.

AA