Ankara

Guzy, yarışmaya katılan fotoğraflar ve foto muhabirliğinin önemine ilişkin açıklamada bulundu.

Carol Guzy, "Gerçekten çok çok fazla seçilecek güçlü fotoğraf vardı, hangisinin en iyisi olduğunu söylemek zordu, çünkü hepsi çok güçlüydü." diye konuştu.

AA'nın 2023'te 9'uncusunu düzenlediği Istanbul Photo Awards'ın "Yılın Fotoğrafı" ödülünü kazanan European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eseri hakkında Guzy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu fotoğraf geçmiş bir zamandan kalmış hissi veriyordu. Herkesin etkilendiğini düşündüğüm ikonik bir havası vardı. Monoton siyah-beyaz fonda akan kanın kırmızısı oldukça etkileyiciydi ve bunun aklımızda silinmez bir iz bıraktığını düşünüyorum."

Guzy, yarışmayı 3. sırada tamamlayan Reuters muhabiri Alkis Konstantinidis'in Ukrayna'da bir kadının ölen babası için ağladığı anları yansıtan fotoğrafının da "güçlü bir aday" olduğunu belirterek "Bu fotoğraf yürek burkucuydu. Ukrayna fotoğrafıydı. Sivil ölümler Ukrayna'nın hikayesi, bunu yansıttığını hissettim." dedi.

Ukrayna savaşının 2022'nin en önemli başlığı olduğunu ve bunun da yarışmaya gönderilen fotoğrafları etkilediğini vurgulayan Guzy, kendisinin de Ukrayna'ya haber yapmak için gittiğini kaydetti.

Guzy, "Savaş muhabirliği yapmak bile birçok açıdan zor bir karardı. Sağlık konusu bunlardan bir tanesi. Bu nedenle, cepheden haberler değil de özel haberler yapmaya karar verdim. Tabii Ukrayna'nın tamamı cephe hattıydı. Hiçbir yer güvenli değil. Sivil kayıplarına doğrudan şahitlik ettim." ifadesini kullandı.

Yarışmada kazananların belirlenmesinde "içerik ve anlar" kilit nokta

Yarışmanın kazananlarının nasıl belirlendiği konusundaki deneyimlerini de paylaşan Guzy, karar sürecinde "içerik ve anların" kilit olduğunu belirtti.

Guzy, "Beni etkileyen bir fotoğrafta, teknik kalitenin tam doğru yerinde olmamasını affedebilirim. Biliyorsunuz herkese içgüdüsel, kişisel ve duygusal olarak ulaşmak her zaman hedef olmalı ve özellikle fotoğrafın hikayesi anlatılarak biraz derinlik katılmalı." görüşünü paylaştı.

Fotoğrafın hedef kitlesinin subjektif olabileceğinin her zaman akılda tutulması gerektiğini vurgulayan Guzy, "Yarışmada birinci olamamanız, eserinizin çok güçlü olmadığı ya da değeri hak etmediği anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Guzy, gelecek yıl yarışmaya girmek isteyen foto muhabirlerini "fotoğraf altyazıları konusunda daha dikkatli olmaları" konusunda uyararak, "Fotoğraf altyazısı, fotoğraf ya da haber için çok büyük fark yaratabilir. Fotoğrafın ardındaki anlamı daha iyi anladığımızda, görselin önemini de daha iyi kavrarız." görüşünü paylaştı.

"Günlük yaşam, portre ve doğa fotoğrafçılığının eşit önemde olduğuna inanıyorum"

Yarışmanın, haber ve spor alanlarında farklı kategorileri olmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen Guzy, "Ben, günlük yaşam, portre ve doğa fotoğrafçılığının eşit önemde olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

AA