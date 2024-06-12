İstanbul

Usta fotoğrafçıların tecrübelerini aktardığı "İstanbul Photo Awards Talks"ın konuğu olan Kozyrev, söyleşinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kozyrev, İstanbul Photo Awards'ı "Bence bu inanılmaz, bu günlerde çok benzersiz, bu bir klasik." şeklinde tanımladı.

Yarışmanın, fotoğrafçıların çalışmalarını sunabileceği net kategorilere sahip olduğunu ve bunun fotoğrafçılar için önem taşıdığını belirten Kozyrev, "Zaten 10 yıl oldu. Sanırım ilk 7 yıl önce jüri üyesi olarak katılmıştım. Nasıl büyüdüğünü görebiliyorum. Küresel hale geldi." ifadesini kullandı.

Kozyrev, "İstanbul Photo Awards Talks" etkinliğinde meslektaşları için faydalı olacak tecrübelerini paylaşmayı amaçladığını, sektör ve fotoğrafçılık hakkında bu tür toplantılar yaparak konuşmanın önemli olduğunu vurguladı.

"Mohammed'in çektiği ikonik bir görüntü"

Kazananların ödüllerini aldığını ve "Yeğeninin Ölü Bedenine Sarılan Filistinli Kadın" isimli fotoğrafıyla "Yılın Fotoğrafı" ödülüne layık görülen Mohammed Salem'in, Gazze'den çıkamadığı için duygusal bir video mesaj gönderdiğini hatırlatan Kozyrev, şunları söyledi:

"Jüri oturumu sırasında biliyorsunuz binlerce fotoğrafımız ve Filistin'den çok sayıda hikaye vardı. Seçmek kolay değildi, bu tür bir meselede düşünmek daha zordur. Kompozisyon hakkında düşünmeyi bırakırsınız, bu farklı bir yaklaşım gerektirir. Ama aynı zamanda bu bir fotoğraf yarışması, dolayısıyla ikonik bir görüntü seçmeniz gerekiyor.

Bence Mohammed'in çektiği ikonik bir görüntü. Çok şey anlatıyor. Ve aynı zamanda kaba, çiğ, düz değil. Çok hassas bir şekilde, çok şey anlatıyor. Orada neler yaşandığını anlıyorsunuz."

"Tüm bu trajedinin üstesinden gelip işlerini yapmaya çalışıyorlar"

Kozyrev, Filistin'den çok sayıda başvuru olacağını önceden bildiklerine ve orada yaşananların alışılmadık olduğuna işaret ederek, "Filistin'den başvuran fotoğrafçıların çoğu yerel halktan. Orada sıkışıp kalmışlar. Yani yabancı değiller. Tüm bu trajedinin üstesinden gelip işlerini yapmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

"Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlere dair çok sayıda fotoğrafla da karşılaştıklarını aktaran Kozyrev, böyle bir durumda haber yapmanın çok zor ve bir kurtarma operasyonuna yetişebilen fotoğrafçıların çok şanslı olduğunu dile getirdi.

Kozyrev, Gazze'deki gazetecilerin özellikle hayatta kalma konusunda dikkatli davranmaları gerektiğinin ve Gazze'de kalmaktan başka seçeneği olmayan bu kişilerin sahada neler olduğunu tüm dünyaya gösterdiğinin altını çizerek, "Ailelerine bakmaları gerekiyor. Çalıştıkları koşullar kesinlikle inanılmaz. Çatışma bölgesine gittiğimizde çoğumuzun dönüş bileti vardır, onların yok." ifadesini kullandı.

Gazze'de yaşananlar ve fotoğrafın gücü hakkında Kozyrev, şunları kaydetti:

"Bence Filistin'de olanlara kesinlikle 'soykırım' diyebiliriz, buna hiç şüphe yok ve fotoğrafın gücü hala var. Eddie Adams'ın 1968'de Vietnamlıların infazını gösteren fotoğrafını hatırlıyorum. Evet, bu fotoğraf bir şekilde öğrencilerin dikkatini çekmişti. İnsanlar, Vietnam'daki savaşa karşı gösteri yapmak için dışarı çıktı. Filistin'deki savaşı protesto eden öğrencilerimiz var. Filistin'den gelen korkunç görüntüleri gördüklerine inanıyorum. Bu, onları dışarı çıkmaya ve bir şeyler yapmaya itiyor. Dolayısıyla bu güçlü görüntülerin dünyayı değiştirebileceğine inanıyorum."

İstanbul Photo Awards 2024

AA'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'a bu yıl 20 binden fazla fotoğraf başvurusu oldu ve 10 kategoride 32 fotoğrafçı ödül kazandı.

Bu yıl Turkcell'in iletişim sponsorluğunda düzenlenen yarışmaya, Sony ödül sponsoru, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yurt dışı etkinlik sponsoru, Türk Hava Yolları (THY) hava yolu sponsoru olarak destek verdi.

"Haber", "spor", "çevre", "portre" ve "günlük yaşam" dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirildiği yarışmanın 10. yılının ilk sergisi, 23 Haziran'a kadar Rami Kütüphanesi F3 salonunda ziyaret edilebilecek.

Sergide, İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılardan "Asrın Felaketi" olarak adlandırılan Türkiye depremine, Meksika suç örgütlerinden Afganistan mülteci kamplarına, Nijerya'daki plastik kullanımından Sri Lanka'da çöplüğe dönen fillerin yaşam alanlarına, Japonya'daki dünya yüzme şampiyonasından Wimbledon tenis turnuvasına, Hindistan'daki ayrımcılıktan İspanya sularında hayatını kaybeden göçmenlere kadar geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar yer alıyor.