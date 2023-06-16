İSTANBUL AA- Toplam 21 binin üzerinde fotoğrafla başvurulan yarışmada, 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül aldı.

Dünyanın farklı yerlerinden gönderilen fotoğraflar arasından, European Pressphoto Agency (EPA) fotoğrafçısı Sergey Kozlov'un "Ukrayna-Rusya Savaşı" başlıklı eseri, yarışmanın büyük ödülüne değer görüldü.



Sergey Kozlov

Kazananlar, fotoğraf dünyasının prestijli isimleri tarafından belirlendi

Gerçekleştirildiği ilk yıldan bu yana 16 binden fazla fotoğrafçının kayıt olduğu global bir platform haline gelen Istanbul Photo Awards'ın kazananları, fotoğraf dünyasının prestijli isimlerinden oluşan uluslararası jüri tarafından belirlendi.

Jüride bu yıl National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, Görsel Medya Danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve AA Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Fırat Yurdakul yer aldı.

Çok sayıda profesyonel fotoğrafçının başvurduğu yarışmanın kazananları, Ukrayna-Rusya savaşından Filistin'de yaşananlara, Taliban yönetiminin baskılarından Nijerya'daki çocuk kaçakçılığına, lityum kaynaklı çevresel değişimlerden Tayland'daki doğal yaşam çalışmalarına, Katar'daki Dünya Kupası'ndan Portekiz boğa güreşlerine, Arktik Denizi'ndeki buz kırıcılarından Afrika kıtasındaki albinolara kadar, geçen yılın küresel olaylarını ele alan fotoğraflar arasından seçildi.

Jüri seçimleri özel hazırlanan platform üzerinden gerçekleştirdi

Çevrim içi toplanan jüri, AA Bilgi Teknolojileri ekibi tarafından özel hazırlanan platform üzerinden yapılan elemelerde, gönderilen fotoğrafların kalitesinin çok yüksek olduğunu ve kararı vermekte hayli zorlandıkları ifade etti.

"Seri haber" kategorisinde Associated Press (AP) fotoğrafçısı Evgeniy Maloletka, Ukrayna'nın Mariupol şehrini kuşatmasını konu alan serisiyle birinciliğe layık görüldü.



Evgeniy Maloletka

Getty Images foto muhabiri David Ramos "Tekil Spor" kategorisinde birinciliği, 2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi'nin sevincini belgeleyen eseriyle aldı.



David Ramos

Kadınlar Fransa bisiklet yarışı fotoğraflarıyla "Seri Spor" kategorisinde birincilik Agence France-Presse (AFP) fotoğrafçısı Jeff Pachoud'un oldu.



Jeff Pachoud

"Tekil Doğa ve Çevre" kategorisinde İspanya'daki yangınları endişeyle izleyenleri fotoğraflayarak Brais Lorenzo birincilik ödülüne değer görüldü.



Brais Lorenzo

Jüri, Jonas Kako'nun kuraklığın etkilerini gündeme taşıyan çalışmasını da "Seri Doğa ve Çevre" birincisi olarak belirledi.



Jonas Kako

10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül kazandı

"Tekil Portre" birincisi İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan kadın hareketini ele alan çalışmasıyla Elham Abbasloo oldu.



Elham Abbasloo

AP fotoğrafçısı Ebrahim Noroozi, "Seri Portre" kategorisi birincilik ödülünü Taliban yönetimindeki Afganistan'da yaşayan kadın sporcuların fotoğraflarıyla kazandı.



Ebrahim Noroozi

"Tekil Günlük Yaşam" kategorisinde Gazeta Wyborcza fotoğrafçısı Jakub Porzycki de 111 yaşındaki Wanda'nın doğum günü kutlamalarını konu alan fotoğrafıyla birincilik ödülünü aldı.



Jakub Porzycki

Afganistan uyuşturucu hapishanelerindeki yaşamı belgeleyen Politiken / Panos Pictures fotoğrafçısı Mads Nissen "Seri Günlük Yaşam" kategorisinde birincilik elde etti.



Mads Nissen

Bu yıl Nikon, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Türk Hava Yolları tarafından desteklenen yarışmada toplamda 10 kategoride 29 fotoğrafçı ödül kazandı.

Ödül alan fotoğraflara ve jüri üyelerine dair bilgilere "istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.