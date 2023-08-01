Haber: Beyza Betül Cihan

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde oturan ve 3 yıl önce kızını kaybeden 95 yaşındaki Hikmet Zeren, uzun yıllardır kiraladığı evde yaşadığı kira artışı anlaşmazlığı nedeniyle ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla evden çıkartıldı. Yaşlı kadın, eşyaları ve köpeğiyle birlikte çıkartılırken, bu acı durumu duyan komşuları büyük bir dayanışma gösterildi.

Zeren’in komşusu Özlem Sönmez, 'Kendisinin emekli maaşı ve birikmiş bir miktar parası vardı. Birikmiş parasına yeğeni tarafından el konulduğu için, kira farkından dolayı ev sahibi icra takibi başlatıyor.' dedi.