İSTANBUL AA- Filiz Usta'nın küratörlüğünü üstlendiği sergide, 23 sanatçının eserleri bulunuyor.

Minyatür sanatçısı ve IKL Sanat Grubu Kurucusu Alev Burhanoğlu, AA muhabirine, aynı liseden mezun olmuş sanatçılar olarak sergi açtıklarını belirterek, "İçimizde mimar, sanatçı ve sanata gönül vermiş arkadaşımız bulunuyor. Serbest konuda ve türde çalıştık." dedi.

Burhanoğlu, 2020 yılından beri pek çok sergi yaptıklarını ifade ederek, sergilerini aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine dönüştürmeye çalıştıklarını aktardı.

Sıradaki sergilerinin Ankara'da açılacağına işaret eden Burhanoğlu, "Birleşmiş Ressamlar Derneği'nin sanat galerisinde, Türkiye'nin 100. yılı vesilesiyle Cumhuriyet sergisi düzenleyeceğiz." dedi.

Sergi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.