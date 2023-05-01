ANKARA AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye sivil teknolojiler alanında çağ atlatacak teknoloji koridoru, iki kardeş ülkeden 4 şehre yayılacak. "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hayata geçirilen Bilişim Vadisi, Kocaeli'den İstanbul'a, oradan İzmir ve Bakü'ye ulaşacak.

Bilişim Vadisi İzmir, Bilişim Vadisi İstanbul ve Bilişim Vadisi Bakü'nün resmi açılışları için İzmir'de tören düzenlenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun birlikte gerçekleştireceği açılışlarla Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olan Bilişim Vadisi, global bir teknoloji koridoru haline gelecek.

Resmi açılış yarın

Bilişim Vadisi İzmir Kampüsü'nde yarın düzenlenecek açılış programına Bakanlar Varank ve Kasapoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran da katılacak.

Törende Bilişim Vadisi Tanıtım Filmi ve Mega Teknoloji Koridoru Açılış Filmi gösterimleri de yapılacak. Açılış konuşmalarının sonrasında bakanlar ve beraberindeki heyet, Bilişim Vadisi İzmir Kuluçka Merkezi'ni ziyaret edecek.