İstanbul

Dünya genelinde, her türlü ulaşımın aksadığı Kovid-19 döneminde hızlı ve kolay hava kargo taşımacılığı daha da önem kazandı. Önlemlerin azaltılmasıyla 2022'nin başından itibaren yoğunlaşan hava trafiğiyle dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'daki iki havalimanında da etkisini sürdürdü.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak-eylül döneminde iç hatta 176 bin 346, dış hatta 1 milyon 778 bin 543 ton yük trafiği oluştu. Toplam 1 milyon 954 bin 889 ton yük bu havalimanından yapılan seferlerle nakledildi.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda 160 bin 368, dış hatlarda ise 1 milyon 832 bin 702 ton olmak üzere 1 milyon 993 bin 70 ton bagaj, kargo ve posta taşınmıştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan taşınan yük yüzde 11 arttı

Ocak-eylül döneminde, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan geliş-gidiş seferleri ile iç hatlarda 100 bin 226, dış hatlarda 202 bin 336 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı. Bu havalimanında yılın 9 ayında toplam 302 bin 562 ton yük oluştu.

Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından iç hatlarda 92 bin 691, dış hatlarda 180 bin 282 ton olmak üzere toplam 272 bin 973 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşınmıştı.

Atatürk Havalimanı'nda geçen yıl aynı dönemde iç hatta 250, dış hatta 58 bin 401 ton yük trafiği oluşmuştu. Böylece 58 bin 651 ton bagaj, kargo ve posta yükü bu havalimanından yapılan geliş-gidiş seferleriyle nakledilmişti.

Geçen yıl, Türk Hava Yolları olmak üzere bazı hava yolu şirketlerinin kargo operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşımasının ardından Atatürk Havalimanı'nda bu yıl taşınan yüke istatistiklerde yer verilmedi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 9 aylık döneminde düzenlenen seferlerle oluşan yük trafiği, iç hatta 276 bin 572, dış hatta 1 milyon 980 bin 879 olmak üzere 2 milyon 257 bin 451 ton olarak hesaplandı.

2022'in aynı dönemde taşınan yük 2 milyon 324 bin 694 olarak istatistiklere yansımıştı.

İstanbul'dan 398 bin 622 ticari sefer

Bu yılın başından itibaren İstanbul'un havalimanlarındaki ticari uçuşlarda artış devam etti.

İstanbul Havalimanı'ndan ocak-eylül döneminde iç hatta 95 bin 767, dış hatta 278 bin 184 olmak üzere toplam 373 bin 951 ticari uçuş icra edildi.

Bu havalimanında geçen yılın aynı döneminde 306 bin 324 toplam ticari uçuş yapılmıştı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, ocak ile eylül ayında iç hatta 77 bin 555, dış hatta 88 bin 92 ticari uçuş yapıldı. Bu dönemde havalimanından toplam 165 bin 647 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanında düzenlenen ticari uçuş 145 bin 101 olarak hesaplanmıştı.

Sadece bazı kargo ve özel uçuşların icra edildiği Atatürk Havalimanı'nda, geçen yılın aynı döneminde toplam 1322 ticari sefer icra edildi.

Atatürk Havalimanı'nın bu yılki ticari uçuşlarına istatistikte yer verilmedi.

Bu dönemde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nda toplam 539 bin 598 ticari sefer düzenlendi. Geçen yılın aynı döneminde İstanbul'dan 452 bin 747 ticari uçuş yapılmıştı.

Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında İstanbul'dan icra edilen geliş ve gidiş yönlü ticari uçuşların 86 bin 851 arttığı hesaplandı.