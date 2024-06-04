Istanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, "Bu sene Kurban Bayramı'nın etkisiyle hem yolcu hem de uçuş sayısı ile bu rekorları geçme hedefimiz var. Özellikle yolcu sayısı bakımından geçen yılki 266 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.

İGA'nın, çalışanların katılımıyla bu yıl 5'incisini düzenlediği "Skywalkers" etkinliği, havalimanının otopark alanında yapılıyor.

Etkinlikte çalışanlar ve diğer üst yöneticilerle bir araya gelen Bilgen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bunun 2 gün devam eden, artık İGA çalışanları için geleneksel hale gelmiş bir etkinlik olduğunu söyledi.

Etkinlikte çalışanların birlikte vakit geçirdiğini belirten Bilgen, havalimanı personelinin de yılın yorgunluğunu bu etkinlikle atacağını kaydetti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'na uçuş yapan 101 hava yolu şirketiyle 2024 yılına girdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Her geçen bunun üstüne koyarak devam ediyoruz ve yıl sonunda 110 hedefini halen devam ettiriyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan hava yollarının ilgisi ciddi şekilde devam ediyor. Aynı zamanda Hindistan, Japonya, Avrupa'dan hava yollarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Amerika kıtasında da hava yollarıyla konuşuyoruz. Bugün itibarıyla 106'ya ulaşmış durumdayız ve 110 ile bitirme konusunda iddialıyız. En son Croatia (Hırvat) Hava Yolları katıldı. Görüştüğümüz hava yolları var. 3 tane Çin'den var. Belki 110 hava yolunu bile geçebiliriz. Çin'den fiili olarak uçan 4 tane, anlaşma imzaladığımız ise 5 tane. Yakın görüşmelerimiz süren ve eklenecek 2 hava yolu şirketi var. Anlaşma sağlanırsa toplam 7 tane olacak."

"Bu yıl hedefimiz 85 milyonu geçmek"

Havacılığın Türkiye için stratejik sektörlerden olduğuna dikkati çeken Bilgen, rekabet avantajlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın ve coğrafyanın getirdiği avantajı hizmet kalitesiyle birleştirip Türk Hava Yollarının büyüme hamlesiyle beraber bu yılı aslında iyi geçirdiklerini dile getirdi.

"Geçtiğimiz yılı 76 milyon yolcu ile kapatmıştık. Bu yıl hedefimiz 85 milyonu geçmek. Yıl sonu öngörümüz de 85 milyona yaklaşacağımız yönünde." diyen Bilgen, 2023 yılının haziran ayında günde 1690 uçuşla, temmuz ayında ise bir günde 266 bin yolcuyla Avrupa tarihinin rekorunu kırdıklarını anımsattı.

Bilgen, "Bu sene Kurban Bayramı'nın etkisiyle hem yolcu hem de uçuş sayısı ile bu rekorları geçme hedefimiz var. Özellikle yolcu sayısı bakımından geçen yılki 266 binin üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.

Etkinlikte panel ve atölyeler yapılıyor

Yarışmalar ve sahne performansların da yer aldığı 2 gün sürecek etkinlikte konserler de düzenleniyor.

İGA İstanbul Havalimanı çalışanlarına özel motivasyon etkinliği kapsamında bilgi yarışmaları, panel ve atölyeler organize ediliyor.

Müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte, sokak lezzetleri ile çalışanlar keyifli anlar geçiriyor.

"Skywalkers" etkinliği, yarışmalar ve sahne performanslarıyla yarın da devam edecek.