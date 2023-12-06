İstanbul

Havalimanı apronunda İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış, kışa hazırlık çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Karakış, İstanbul Havalimanı'nın her gün dünyanın dört bir yanından gelen 200 binden fazla misafire ve 1200'den fazla uçuşa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Havalimanındaki operasyonları kesintisiz sürdürebilmek için özellikle kış aylarında teyakkuza geçtiklerini belirten Karakış, şunları kaydetti:

"12,5 milyon metrekare kaplamalı alanda 176 farklı maksat ve boyutta kar ve buzla mücadele aracıyla 400 personelle biz bu mücadeleye hazırız. Mücadelemiz 7 gün, 24 saat şeklinde oluyor. Alan çok büyük olunca biz alanı 7 sektöre bölmüş durumdayız. Sektörden kastımız şu, her sektörün kendine ait karla mücadele araç filosu var ve bu sayede her sektör kar mücadelesini diğer sektörlerden yardım beklemeden yapabiliyor. Bu sektörler birbiriyle dikişli halde. Dikişlilik de inen uçağın park yerine gidene kadar geçeceği dört faklı sektörde aynı anda kar mücadelesini yapması demek. Böylece uçağın önünde herhangi bir kapalılık oluşmamasını sağlıyor."

Zorlu kış şartlarında anında müdahale için beklediklerine dikkati çeken Karakış, "Karla mücadele, havalimanlarında karın pist ve taksi yolunun üzerinden alınıp bir kenara doğru getirilmesi. Bunu da bir geçişte yaparak, bulunduğumuz pist ve taksi yolundaki meşguliyet süresinin en aza indirilmesi üzerine kurulu. Dolayısıyla büyük kapasiteli, bıçaklı ve süpürgeli araçlarımızla karı önce bir kenara alıp, aldığımız kenardan yüksek kapasiteli üfleme araçlarıyla uçuşun olmadığı alanlara doğru atmak ve arkasından da kimyasal de-icing (donmayı önleyici) maddesini, taksi yoluna ve pistin üzerine serpip operasyona vermek." değerlendirmesini yaptı.

Personel eğitimleri, araç filolarının bakım ve planlamalarıyla en zorlu şartlara bile hazır olduklarını dile getiren Karakış, ara vermeden, dinlenmeden mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

7 sektörde 7 filo

Kar ve buzla mücadele kapsamında kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı (potasyum asetat), 700 ton katı (sodyum format vb.) malzeme depolandı. Hareket sahası 7 sektöre bölünerek her sektöre bir karla mücadele filosu yerleştirildi. 7 filo, eş zamanlı ve komşu filolarla bağlantılı çalışmak üzere görevlendirildi.

Pist, taksi yolu, asfalt ve beton kaplı apron alanları, apron servis yolları ve çevre yolu olmak üzere toplam 12 milyon metrekareden daha geniş bir bölge karla mücadele alanı olarak belirlenip buna uygun planlama yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda İGA bünyesinde, 1 mobil komuta merkezi, 5 kar bıçaklı pikap, 34 çekilebilir tip karla mücadele aracı, 4 kar rotatifi, 10 kar bıçaklı kamyon, 15 kompakt tip karla mücadele aracı ve 5 pist frenleme ölçüm cihazı bulunuyor. Bu kapsamda, 23 takip aracı (follow me), 4 kar paletli operasyon aracı, 3 katı de-icing serpme aracı, 1 yakıt tankeri, 5 damperli kamyon, 4 de-icing kamyonu (pist), 6 de-icing kamyonu (apron/taksiyolu), 1 de-icing tankeri, 1 lastikli yükleyici, 18 mini kompakt kar küreme ve de-icing püskürtme aracı, 1 teleskopik yükleyici, 30 çok fonksiyonlu kar traktörü görev yapacak.