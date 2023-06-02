İstanbul

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, uluslararası standartlardaki eğitim ve sertifikasyon programlarıyla da ön plana çıkmaya devam ediyor. Havacılık sektörünün paydaşlarının ve çalışanlarının gelişimini desteklemek için çeşitli konularda eğitim çalışmaları düzenleyen, sertifikasyonlarıyla sektör ihtiyaçlarını önceden görerek küresel oyunculara yeni fikirler geliştiren ve üreten bir eğitim platformu olma misyonuyla yola çıkan İGA Akademi, ICAO Trainar Plus Programı kapsamında ortak üyelik statüsü elde etti.

Üyelik, ICAO'nun Küresel Havacılık Eğitim Ofisi tarafından İGA İstanbul Havalimanı'nda yapılan kapsamlı değerlendirmenin ardından tanımlandı.

Program mazbatası, 31 Mayıs'ta Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen ICAO'nun Küresel Uygulama Desteği Sempozyumu (Global Implementation Support Symposium) kapsamındaki törende, ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar tarafından İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'ya takdim edildi.

Törende, İGA İstanbul Havalimanı'nın Trainair Plus Programı'nın Türkiye'den üye olan tek özel kurum olduğu vurgulandı.

"Kapsamlı destek sağlamaya hazırız"

Törenin ardından Sivil Havacılık Paydaşlarının Uygulama Desteği ve Dayanıklılık Konusunda Karşılaştığı Zorluklar (Challenges Facing Civil Aviation Stakeholders on Implementation Support and Resilience) panelinde konuşan Samsunlu, Eğitim İş Birliği Programı'na üye olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Havacılıkta işbirliğinin önemine dikkati çeken Samsunlu, "Havacılık birbirine bağlı bileşenlerden oluşan bir sistem. Bu sistemde tek bir bileşen bile arızalıysa tüm ağ tehlikeye girebilir. Bunu Çin örneğinde gördük. İhtiyaç temelli yaklaşım, sivil havacılık paydaşları arasında işbirliği, ortaklıkların geliştirilmesi ve teknolojik yenilikleri takip etmek önemli. İGA olarak uzun vadeli endüstriyel büyümeyi hedefleyen girişimlere kapsamlı destek sağlamaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim kapsamında yeni anlaşmalara imza atmaya devam eden İGA İstanbul Havalimanı çatısı altındaki İGA Akademi, 2022 yılında Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI) Eğitim Ortağı ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin (IATA) Bölgesel Eğitim Ortaklığı akreditasyonlarını da almıştı.

AA