İSTANBUL- Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin ikinci günü saat 16.00’da kapılarını açtı. Birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleştiği İstanbul Festivali’nde katılımcılar doyasıya eğlendi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen İstanbul Festivali’nin ikinci gününde, yeni nesil rock gruplarından Skapova ve Yedinci Ev, Türkiye’nin en genç trap gruplarından Mavi ve başarılı rapçi Güneş izleyenleri coşturdu.

Genç Sahne’ye Yoğun İlgi

İstanbul Festivali'nin bu yılki etkinlikleri arasında yer alan mini konserler, tiyatro, dans, performans sanatları, kids zumba, bilim partileri, sihirbaz ve jonglör gösterileri Genç Sahne'de düzenleniyor. Festivalin ikinci gününde Genç Sahne, sihirbazlık gösterisi ve bilim partisine ev sahipliği gerçekleştirdi. İzleyiciler etkinliklere büyük ilgi gösterirken, gösterileri konforlu bir alanda izleme şansını da elde etti.

İstanbul Festivali’nde, 23 Temmuz Pazar günü Hayko Cepkin ve 24 Temmuz Pazartesi günü ise Hande Yener ve sonrasında Sertar Ortaç sahne alacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL