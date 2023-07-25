İSTANBUL- Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin dördüncü günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin dördüncü gününde de katılımcılar doyasıya eğlendi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nin ana sahnesinde, pop müziğin kraliçesi Hande Yener performansıyla izleyenleri büyüledi. İstanbul Festivali ana sahnesinde Hande Yener, kendisine eşlik eden dansçılarıyla festival alanındaki tüm izleyicileri dans ettirdi. Yener, eski ve yeni sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bestelediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin hayran olduğu ünlü sanatçı Serdar Ortaç, orkestrası ve dansçıları ile birlikte gecenin son performansını sergiledi. İzleyicileri ile konser boyunca sohbet de eden Ortaç’ın unutulmaz şarkılarına müzikseverler coşkuyla eşlik etti.

İstanbul Festivali’nde, 25 Temmuz Salı günü sırasıyla Dedublüman ve Zeynep Bastık, 26 Temmuz Çarşamba günü ise önce Buray sonra Hadise sahne alacak.

HABER: MERVE ELÇİ