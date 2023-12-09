İstanbul

"Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla bu yıl 7'ncisi Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi, bugünkü programın ardından sona erecek.

İki gün süren etkinlik, Koluman Otomotiv'in ana sponsorluğunda gerçekleşti ve dünya genelinden iş insanları, akademisyenler, bürokratlar ve politikacıları bir araya getirdi.

Zirve süresince ekonomik koşullar ışığında iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve geleceğe ilişkin birçok konu, dünya çapındaki gelişmeler ve gelecek öngörüler üzerine gerçekleşen paneller ve oturumlarla tartışıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, zirvenin ikinci gün açılışında, enerjinin önemini vurgulayarak, sürdürülebilirliğin hayatın olmazsa olmazı olduğunu belirtti.

İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer de İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin gelecek yıllarda KKTC'de gerçekleşebileceğini kaydetti.

Zirvede bugün çeşitli sektörlerden önemli isimlerin katılımıyla 6 panel daha düzenlenecek. Türkiye'nin ve Avrupa'nın iş ilişkilerinden savunma sanayisinin geleceğine, dijital dönüşümden sürdürülebilirlik stratejilerine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınacak.

Konuşmacılar arasında İTÜ ARI Teknokent Üst Yöneticisi (CEO) Prof. Dr. Attila Dikbaş, DHL Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, Lyonel A. Makzume Şirketler Grubu Genel Müdürü Serkan Ülgen, Getir Almanya Dış ilişkiler Başkanı Sven-Joachim Irmer, Türk Hava Yolları Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özen'in yer aldığı Türkiye ile Avrupa Arasındaki İş İlişkileri; Fırsatlar, Zorluklar & Tedarik Zinciri Yönetimi, Farklı Sektörlerde Dijital Dönüşüm: İTÜARI Teknokent Başarı Hikayeleri, 100. Yılda Savunma Sanayisinin Geleceği, Avrupa Yeşil Mutabakatı Sürdürülebilirlik Stratejileri, Jeopolitik ve Jeoekonomfik Riskler ve Fırsatlar, Sanayi Sektöründe Gelecek Rotası ve Fırsatlar panelleri sektörel uzmanları bir araya getirerek değerli içgörüler sunmayı amaçlıyor. İstanbul Ekonomi Zirvesi, küresel liderleri bir araya getirip yeni işbirliklerine zemin hazırlayarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hedefini sürdürecek.

İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği gerçekleştirilecek

Zirve sonunda İstanbul Altın Değer Ödül Töreni kapsamında 13 kurum ve kişi, çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirilecek.

İki günlük zirvenin sonunda gerçekleştirilecek İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği, ünlü tasarımcıların son trendlerini sergilediği 100. yıl defilesine de ev sahipliği yapacak. Programında sonunda canlı müzik performansı gerçekleşecek. Bu etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği olacak.