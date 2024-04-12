Istanbul

2-5 Mayıs arasında düzenlenecek festivaldeki oyun bölümünün küratörlüğünü Rahim Ünlü üstleniyor.

"Mümkün Olanın İmkansızlığı ve Bir Paradoksun Nacizane Hakikati Hakkında" başlıklı bölümde ziyaretçiler, video oyunları ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla avatar deneyimini farklı boyutlara taşıyan etkileşimli deneyimler elde edebilecek.

Sanatseverler gerçeklik ve sanal gerçeklik, kimlik ve oyun, insan ve avatar kavramları arasındaki ilişkileri inceleyen ödüllü ve interaktif eserler aracılığıyla varoluşun farklı boyutlarını keşfedebilecek.

Bölümde video oyunları ve sanal gerçeklik teknolojileri aracılığıyla avatar konusunda 11 etkileşimli deneyim yer alacak.

- Mohsen Hazrati, yeni eseri festivalde sergilenecek.

Unfocus Studio, dünyaca ünlü metaverse platformu The Sandbox ile işbirliği yaptığı "Goddexx: The Cyber Myth" deneyimini ilk kez İstanbul Dijital Sanat Festivali’nde sunacak.

Metaverse ve fiziksel dünya arasında köprüler kuran bu deneyim, kuantum bilgisayarlar ve klonlama temalarını işleyen oyunlaştırılmış bir sanat deneyimine sahne olacak.

2023 VR Art Prize sahibi Mohsen Hazrati, yeni eseri "QQQ" ile yine ilk kez İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde sanatseverler ile buluşacak. Sanatçının hayatından ilham alan etkileşimli bir dijital sanat enstalasyonu olan eser, ziyaretçilerin sesleriyle kontrol edebildiği bir arabanın yıkımını konu alıyor.

Uluslararası bir yapım olan ve ileriki aylarda vizyona girecek "Taisu Project" de Japonya merkezli stüdyo UneMeta ile işbirliği yaparak İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde interaktif bir deneyim sunacak. Film, Japonya, Çin ve ABD'den yönetmenlerin yer aldığı, bilim kurgu ve fantastik temalı birbirine bağlı dört hikayeyi anlatıyor.