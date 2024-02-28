İstanbul

Konuya ilişkin açıklamaya göre festival, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirildi.

Festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

Türkiye'nin uluslararası çaptaki ilk ve tek dijital sanat festivali IDAF, 5 Mayıs'a kadar çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

Alanında tanınan ulusal ve uluslararası 40 sanatçıyı ağırlayacak festival, "Search Reality" (Gerçekliği Ara) temasıyla gerçekleştirilecek.

Küratörlüğünü Rahim Ünlü, Julie Walsh, Samed Karagöz ve yapay zeka Avind'in üstleneceği festivale katılım ücretsiz olacak.