HABER: SEVGÜL EROĞLU

Cumhuriyet’imizin yetiştirdiği bestecilerin eserlerinden oluşan seçkin konser programı ile “100. yıl”, büyük bir coşkuyla kutlandı. Konser programında; Besteciler; Osman Zeki Üngör, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, Turgay Erdener, Nevit Kodallı, Muammer Sun, Cemal Reşit Rey, Ferit Tüzün, Musa Süreyya, Ahmet Cemalettin Çinkılıç, Felix Körling, Faik Canselen, Necil Kâzım Akses, Hakan Ali Toker, İlker Kömürcü’nün bestelediği marşlar ve türküler seslendirildi.

Bu konsere özel olarak, bir ilk de yaşandı. Erken saatlerde, Atatürk Kültür Merkezi -Türk Telekom Opera Salonu fuaye alanına gelen seyirciler, Koro şefi Volkan Akkoç ile, Simten Şenpolat’ın piyanosu eşliğinde, marşlara çalıştılar. Konserin ikinci yarısında herkesin hafızasına yer etmiş olan; “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa”, “Gençlik Marşı”, “Vatan Marşı”, “İleri Marşı”, “Sakarya Marşı”, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa”, “10.Yıl Marşı”, “50.Yıl Marşı” ve yeni bestelenmiş “100.Yıl Marşı”ları, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Korosu ve seyirciler ile birlikte büyük bir coşku ile seslendirildi. Konserde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını İbrahim Yazıcı, Korosunu Volkan Akkoç yönetti. Burçak Savaşkurt’un metinlerini hazırladığı konserde, anlatımlar Toprak Sergen tarafından gerçekleştirildi. Solistler; Ceren Aydın, Serkan Bodur, Emre Güngör, Elif Tuğba Tekışık ve solist dansçı İlke Kodal sahnedeydi.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleşen “Cumhuriyet’in 100.Yılı” konserinde ise; Cumhuriyet’in yetiştirdiği değerli besteciler; Ahmet Adnan Saygun, Yalçın Tura, Sabahattin Kalender, Necil Kâzım Akses, Cemal Reşit Rey, Nevit Kodallı, Ulvi Cemal Erkin, Cem İdiz, Turgay Erdener’in eserleri, solistler; Esra Abacıoğlu Akcan, Gökhan Akyüz, Aslı Ayan, Kenan Dağaşan, Ali Murat Erengül, Otilia İpek, Mithat Karakelle, Yoel Keşap, Burak Kul, Deniz Likos, Özlem Soydan tarafından, piyanoda Hüseyin Kaya eşliğinde seslendirildi.