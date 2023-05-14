Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Güney Ege'de, kent sakinleri ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanımının ardından vatandaşlar, dinlenmek için sahilleri tercih etti.

Akyaka Sahili'nde güzel havanın tadını çıkaranlardan bazıları denize girdi, bazı aileler deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerine oturarak vakit geçirdi.

Marmaris'te oylarını kullanan vatandaşlar aileleriyle sahillerdeki işletmelerde kahvaltı yaptı. Bazı vatandaşlar güneşlenip denize girerken bazıları da yürüyüş yapmayı tercih etti.

Uzunyalı ve İçmeler'deki plajlarında yoğunluk yaşandı.

Fethiye ve Bodrum

Fethiye'de de oylarını kullananlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında denize giren vatandaşlar, sahilde güneşlendi.

Macera tutkunları ise Babadağ'dan yamaç paraşütü uçuşu yaprak Ölüdeniz manzarasını seyretti.

Bodrum'da ise Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet sahillerindeki kafelerde kalabalık oluştu. Çok sayıda kişi güneşlenip denize girerek ve kıyıda yürüyüş yaparak güzel havayı değerlendirdi.

AA