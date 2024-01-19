Tekirdağ doğumlu olup, aslen Üsküp muhaciri olan Hasan Güner, Bakırköy’de yaşamaktadır.

“İstanbul halkı, daha önce denediği siyasi partilerin bu şehri nasıl yönettiklerini ve bu şehre nasıl ihanet ettiklerini gayet iyi gördü. Artık üçüncü bir seçenek arayan İstanbul için adeta bir işaret fişeği yakarak yola çıkıyoruz. İstanbul’da Millet Kazanacak” ifadelerini kullanan Sayın Güner, iddialı bir kadro hareketi ile seçime hazırlandıklarını söyledi.

Genç olması ve eğitimci kimliği ile öne çıkan Hasan Güner yakın zamanda açıklayacağı çarpıcı projelerle bir basın lansmanı da düzenleyeceklerini dile getirdi.