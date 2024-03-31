İBB Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, oyunu Kağıthane'de kullandı.

Murat Kurum ile eşi Şengül ve oğlu Mehmet Kurum, oyunu kullanmak için saat 11.15'te Kağıthane İmece İlkokulu'na geldi.

Alkışlar eşliğinde karşılanan ve sevgi gösterisinde bulunulan Murat Kurum, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

1166 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Kurum, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Kurum, eşi ve oğlu, gerekli kontroller için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

İBB Başkan adayı Kurum, daha sonra kabine geçip oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Kurum, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun." diyerek, eşi, oğlu ve kızı Zehra ile zarfı sandığa attı.

İBB Başkan adayı Kavuncu, oyunu Eyüpsultan'da kullandı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Eyüpsultan'da kullandı.

Eşi Hülya ve kızı İlay Gökçe'yle beraber Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'na gelen Kavuncu, "2254" numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Kavuncu, daha sonra oylarının bulunduğu zarfı sandığa attı.

Kavuncu, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.

Akşam seçim sonuçlarını değerlendireceklerini dile getiren Kavuncu, "Her türlü bağrışa çağrışa, her türlü zorlamalara rağmen güzel bir kampanya süreci götürdük. Dilimizi bozmadık ve memleketimiz için, iyi olması için, demokrasinin hakim olması için bizimle beraber birçok parti bu yarışa girdi." dedi.

Bir seçmen açıklamaya tepki gösterdi

Bu sırada kendisine "Burası propaganda yeri mi? Ayıp yani hiç yakışmıyor." diyerek tepki gösteren bir vatandaşa cevap veren Kavuncu, "Biz hukuk, nizam neyse ona uyuyoruz. Tahammül edeceksiniz, demokrasiye tahammül edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kavuncu, konuşmasının devamında basın açıklaması yapmalarına bile tahammül edilmediğini söyledi.

Hemen hemen her siyasi parti liderinin oy kullandığı okulun çıkışında basın açıklaması yaptığını anlatan Kavuncu, "Bunu bir parti yapınca normal, başkası yapınca rahatsız olacak bir hale sokmanın hiç bir anlamı yok." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, oyunu kullandı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." dedi.

Mansur Yavaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nursen Yavaş, kayınvalidesi, kızları, damatları ve torunlarıyla oy kullanacağı Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.

Yavaş, oyunu eşi ve torunuyla "4101" numaralı sandığa attı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, "Seçimlerin sonucu hakkında hiçbir tereddüdümüz yoktur, inşallah akşam dokuzdan sonra belediyenin bahçesinde buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok oyunu Kocatepe İlkokulu'nda

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, "Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." dedi.

Altınok, oyunu Keçiören Karargahtepe Mahallesi'ndeki Kocatepe İlkokulu'nda 4382 numaralı sandıkta kullandı.

Turgut Altınok, okula, eşi, çocukları ve torunlarıyla evinden yürüyerek geldi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Altınok, basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti, milletin iradesine sahip çıkacaklarını ve saygı duyacaklarını söyledi.

Ankara'nın sıradan bir başkent olmadığını, Milli Mücadele'nin de merkezi olduğunu belirten Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara ziyaretinde ilk olarak Keçiören'e geldiğini söyledi.

Oy kullandığı okulun, Milli Mücadele merkezinin ve Misakımilli sınırlarının çizildiği anlara şahitlik eden bir merkez olduğunu dile getiren Altınok, "Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin varoluş destanının yazıldığı yerdeyiz. Yani Karargahtepe Mahallesi'ndeyiz. Seçimler, Ankara'mıza, başkentimize, ülkemize hayırlı olsun. Hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kazanan, ülkemiz ve şehirlerimiz olsun." diye konuştu.

Altınok, seçim sonucunu AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile takip edeceğini belirtti.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tugay, oyunu kullandı

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Karşıyaka ilçesindeki Şehit Polis Samet Kırcalı Ortaokulu'nda, 2110 numaralı sandıkta oy verdi.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Tugay, bugünün politikacıların değil vatandaşların konuşma günü olduğunu söyledi.

Partisinin, değişim sürecinden sonra girdiği ilk yerel seçimden başarıyla çıkacağına inandığını belirten Tugay, "Halkımızın teveccühüne ulaşmayı diliyoruz. Sonuç ne olursa olsun halkımızın kararı bizim için en doğru olandır. Katılan, katkı veren, emek harcayan, burada sandık başında görev yapan, bu yarışa katılan herkesi kutluyorum. İnşallah hayırlı olsun. Güzel günlerin başlangıcı olsun diyorum." ifadesini kullandı.