Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

"2 saldırgan ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulduğunu belirterek, 1’i kadın 1’i erkek 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çağlayan Adliyesi önündeki saldırıyı lanetledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına yönelik saldırı girişimini lanetleyerek, yaralanan vatandaşlara ve polislere acil şifa diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yer alan polis noktasına yönelik hain saldırıyı ve faillerini lanetliyor; teröristleri etkisiz hale getirerek görevini layıkıyla gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten kutluyor, yaralı vatandaşlarımıza ve polislerimize acil şifalar diliyorum. Huzura, barışa, adalete saldıran terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimizi bozmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Tunç: Soruşturma çok yönlü devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislere teşekkür eden Tunç, saldırıda yaralanan polis memurları ve vatandaşlara acil şifa diledi.

Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Yayın yasağı kararı alındı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına yönelik yayın yasağı kararı aldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesindeki terörist saldırıya ilişkin olarak 'yayın yasağı' kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Adliyeye girişler kontrollü sağlanıyor

İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olayın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek saldırının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasının C kapısı girişinde inceleme yaparken, polis ekiplerinin çalışmaları nedeniyle saldırının yaşandığı meydana ise vatandaşların giriş çıkışına izin verilmiyor.

Polis kontrol noktasının yakınında bulunan C kapısından adliye binasına giriş çıkış yapılmasına da izin verilmiyor. Binanın diğer taraflarındaki B ve D kapılarından ise kontrollü olarak giriş ve çıkış sağlanıyor.

Ekiplerin, adliye çevresi ile metrobüs girişinde aldıkları güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Öte yandan adliyedeki duruşmalar yapılmaya devam ediyor.

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına terör saldırısı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatıldı, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın 2 kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Vali Gül, ölen vatandaşın ailesiyle görüştü

Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

Yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Gül, gazetecilere, "Bugün, Çağlayan Adliyemize terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Bildiğiniz gibi kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle birlikte 2 terörist ölü ele geçirildi." dedi.

Olayda 3 polisin yaralandığını anımsatan Gül, "Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Hamdolsun durumları iyi. Vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti.

Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Siyasi partilerin il temsilcilerinden kınama mesajları

İstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör saldırısını lanetledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıda yaralanan kahraman polislere ve vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "Vatanımızın üzerinde kötü emelleri olan terör örgütlerine en ağır şekilde darbe vurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, terör saldırısını lanetleyerek, "Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak." ifadesini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu tür provokatif saldırılar hiçbir zaman huzurumuzu, birliğimizi bozamaz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, toplumsal huzuru hedef alan bu provokasyonlara karşı hep birlikte yan yana duracaklarını kaydetti.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ise hain teröristleri etkisiz hale getiren kahraman polisleri kutlayıp, yaralı polislere ve vatandaşlara şifalar diledi.

İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu da hain terör saldırısını şiddetle lanetlediğini belirterek, teröristleri etkisiz hale getiren kahraman polisleri kutladı.

Adalet Bakanı Tunç: "(İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısı) Şu anda 34 gözaltı var. Soruşturma 5 cumhuriyet savcısı ve bir başsavcıvekili koordinasyonunda devam ediyor."