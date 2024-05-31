Açıklamada, "İsrail ordusunun, Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve Kerem Ebu Salim'i kapatmasının üzerinden 24 gün geçti. İnsani yardım girişlerinin engellenmesi, 22 bin hasta ve yaralının tedavi için yurt dışına çıkışına izin verilmemesi ciddi insani krize neden oldu." ifadeleri kullanıldı.

Bölgenin çok ciddi insani felaketle karşı karşıya olduğu vurgulanan açıklamada, bundan İsrail ve ona destek veren ABD'nin sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail'in sınır kapılarını 24 gündür kapalı tutmasının, ABD'nin desteğiyle soykırıma maruz kalan Gazze Şeridi'nde su, gıda ve ilaç krizini derinleştirdiği, ciddi bir kıtlık tehlikesi doğurduğu ifade edildi.

Gazze'de 2 milyondan fazla kişinin insani yardımlarla hayata tutunduğu, İsrail'in saldırıları nedeniyle ev geçindiren çeyrek milyon insanın işini kaybettiği, nakit akışının durduğu, tüm bunların açıkça kıtlık tehlikesini körüklediği bildirildi.

İsrail'in sivillere baskı unsuru olarak ilaç, akaryakıt ve tüp girişini de engellediğine dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki fırınların yüzde 98'inin tüp bulunmadığı için hizmet veremediği, tüm bunların insanlığa karşı suç olduğu vurgulandı.

İsrail'in saldırılarında 700'den fazla su kuyusu hizmet dışı kaldı

İsrail'in saldırıları nedeniyle 700'den fazla su kuyusunun hizmet dışı kaldığı, açlık ve susuzluğun gittikçe derinleştiği belirtildi.

Yaşanan bu açlık, katliam ve soykırım ile sivil yerleşim yerlerinin, altyapının, su kaynaklarının, kanalizasyon ve elektrik şebekelerinin ve hayatı doğrudan etkileyen tüm sektörlerin kasıtlı olarak hedef alınmasının, İsrail'in ve ABD'nin insani ve ahlaki imajını tamamen yok ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, Gazze'deki insani felaketi durdurmak için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 224 Filistinlinin öldürüldüğü, 81 bin 777 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

BM: Gazze'deki kalabalık sığınma merkezleri bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırıyor

Birleşmiş Milletler (BM), aşırı kalabalık sığınma merkezleri ve hijyen eksikliğinin İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırdığını belirtti.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gazze'deki bulaşıcı hastalıkların oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

UNRWA ekiplerinin Gazze'de başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere savunmasız sivillere sağlık hizmeti sağlamaya devam ettiği ancak aşı ve ilaçların yetersiz olduğu kaydedildi.

Filistinlilerin güvenli bölgelere ihtiyaç duyduğu belirtilirken, aşırı kalabalık sığınma merkezleri ve hijyen eksikliğinin Gazze'de bulaşıcı hastalıkların yayılmasını hızlandırdığı vurgulandı.