Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Nablus, Eriha, Beytüllahim ve El Halil kentleri oldu.

İsrail askerleri, askeri araçlar eşliğinde Eriha'daki Ayn es-Sultan ve Akabeti Cebr mülteci kamplarını bastı. İsrail güçleriyle Filistinli gençler arasında çatışma yaşandı.

Baskınların diğer adresleri El Halil kenti ile ona bağlı Yatta beldesi ve Beytüllahim'deki Dıheyşe Mülteci Kampı oldu.

Nablus'ta ise Beyta beldesi ile Karyut köyüne baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlere girerek teftiş yaptı ve eşyaları dağıttı.

İsrail askerleri, Cenin kenti ile mülteci kampındaki baskında Cenin Hastanesi yakınlarında konuşlandı. Cenin Mülteci Kampı'na hakim binaların içine ve çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi.

Mülteci kampı ile kentteki bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, İsrail güçleri havaya aydınlatma fişeği attı.

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarında da artış yaşanıyor.