Gazze

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail güçlerinin, El Halil, Ramallah, Kudüs, Cenin, Kalkilya ve Tubas kentlerinde en az 20 kişiyi gözaltına aldığı, gözaltı sırasında Filistinlilerin feci şekilde darbedildiği ve evlerinin de tahrip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da gözaltına alınanların sayısının 4 bin 675'e yükseldiği bildirildi.

Söz konusu iki kurum 21 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, İsrail hapishanelerinde 2 bin 870'i idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin 800 Filistinli tutuklu olduğunu belirtmişti.