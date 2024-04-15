İsrail Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi 2022 yılında 17 milyar dolar borç alırken, 2023'te aldığı borç miktarı 2 katından fazla artış göstererek 43 milyar dolara ulaştı.

İsrail'in 2023'te aldığı borç miktarının yarısı, ordunun Gazze'ye saldırı başlattığı ekim ayından itibaren gerçekleşti.

İsrail Merkez Bankasının son raporunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyetinin yaklaşık 67 milyar dolara ulaşacağı ve bu sayının İsrail savaş tarihindeki en yüksek maliyet olacağı belirtilmişti. Üstelik, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 31 Mart'ta yayınladığı rapora göre bu sayıya, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan gerilimden kaynaklanan hasarlar dahil değil. Kuzeydeki gerilimin artmasının ise bu sayıyı iki katına çıkarması bekleniyor.