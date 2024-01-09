Ankara

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Herzog, Orta Doğu turu kapsamında Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırılarını sürdüren ülkesine ABD yönetiminin verdiği destek için minnettar olduğunu vurgulayan Herzog, İsrail'in saldırılarının "özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş" olduğunu öne sürdü.

Güney Afrika'nın İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasını eleştiren Herzog, "Bu iddiadan daha iğrenç ve mantıksız bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

UAD'de açılan ve 11 Ocak'ta başlayacak soykırım davasına ülkesinin katılacağını yineleyen Herzog, "Güney Afrika'nın iki yüzlülüğüne karşı, Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız." dedi.

Herzog, Gazze Şeridi'nde 95 günde büyük çoğunluğu çocuk ve kadın 23 binden fazla insanı öldüren İsrail saldırılarının "meşru müdafaa" olduğunu iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise Tel Aviv'den önce Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki bazı ülkeleri ziyaret ettiğini ve bu ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin bir kısmını Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile paylaşacağını belirtti.

İsrailli yetkililerle özellikle ileriye yönelik konuşulacak çok şey olduğunu söyleyen Blinken, ziyareti kapsamında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin bazılarının aileleri ile de görüşeceğini ifade etti.