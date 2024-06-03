Isparta Belediye Başkanlığı koordinesinde Meydan AVM'de gerçekleştirilen konserde Altay, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yoğun ilgi gösterilen konserde müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Cuma günü başlayan ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı "2024 Uluslararası Gül Festivali" Altay konseriyle sona erdi.

Konserin sonunda Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Altay'a çiçek ve kentin simgesi olan gülden üretilen ürünlerin içinde bulunduğu sepet hediye etti.