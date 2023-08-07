ÇANAKKALE AA- Zaragoza'da yaşayan ve doğa sporları tutkunu olan 35 yaşındaki diyetisyen Salazar, hac ibadetini yapmak için İspanya'dan Kudüs'e varmak üzere 13 Şubat'ta yola çıktı.

Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesine gelen Salazar, belediye çalışanı Doğan Dereli'nin evine misafir oldu. Dereli ailesi, Salazar'ı Türk misafirperverliği geleneklerine göre evlerinde ağırladı.

Yolculuğuna ilişkin açıklama yapan Salazar, çıktığı yolu tek başına yürümenin oldukça zor ve tehlikeli olduğunu, bazen yollarda kaybolduğunu dile getirdi.

Alplerde kar, dolu ve yağmur ile karşılaştığını ifade eden Salazar, "Ama hiçbir zorluk beni bu kutsal yoldan alıkoyamazdı ve öyle de oldu. Yollarda çok güzel insanlarla karşılaştım. Bu güzel insanların varlığı bana güç verdi şimdi beni evlerinde ağırlayan bu güzel Türk ailesi gibi. Dereli ailesi benim ilk Türk ailem oldu, onları asla unutmayacağım. Bugün yola çıktığımda onları da yanımda Kudüs'e götüreceğim." şeklinde konuştu.

Doğan Dereli de Salazar'ı tanrı misafiri olarak kabul ettiklerini belirterek, "Rahat etmesi için elimizden geleni yaparak, Türk misafirperverliğimizi gösterdik. İnternet üzerinden çeviri yaparak anlaştık." dedi.

Çanakkale, Truva, Bergama, İzmir, Efes ve Mersin'e de uğrayacak Carlota Salazar, hacı olacağı Kudüs'e kadar 2 bin 500 kilometre yol yürüyecek.

Daha önce Roma'ya yürüyen Salazar, bu serüvenini anlattığı bir de kitap yazmıştı.