İSTANBUL AA- İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklamada, TCMB'nin, reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Reeskont kredilerinin ihracatçılar için hayati öneme sahip olduğunu, bu konunun İstanbul Sanayi Odası olarak gündemlerinde bulunan, çözülmesi için çaba sergileyip, katkı sundukları önemli bir konu olduğunu belirten Bahçıvan, şunları kaydetti: Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde finansman maliyetini düşürmesi ve firma limitlerini yükseltmesi ihracatçımız ve sanayicimiz adına sevindirici, değerli bir karardır. Üretim hayatımıza yönelik çözüm odaklı yaklaşım ve kararları nedeniyle Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'a ve çalışma arkadaşlarına sanayicilerimiz adına teşekkür ediyorum.