İsmet Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, söyleyecek bir kelime bulamadığını vurguladı.

Üç sene boyunca lig fark etmeksizin her sene play-off, her sene final oynadıklarını ifade eden Taşdemir, şunları dile getirdi:

"Geçen sene canımız çok yanmıştı, çok üzülmüştük. Bu sene 'yarım kalan hikaye' demiştik. O kadar önemli, o kadar karakterli bir oyuncu grubum var ki bugün o yarım kalan hikayeyi bitirdiler. Rakip zordu, güçlüydü. 10 kişi kalmaları tabii bizim avantajımız olabilir ama ne olursa olsun inanılmaz derecede gol pozisyonuna girdik, pozisyonları harcadık. Bir an endişe etmedim değil ama çok şükür galip geldik."

Toplantı sürerken basın toplantı odasına kupayla gelen Bodrum FK'li futbolcular, İsmet Taşdemir'i ıslatarak Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu yaşadı.