Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, "Oyuna çok iyi başladık. İlk devre muhteşem bir Fenerbahçe vardı. Golü de erken bulduk, 1-2 net pozisyonumuz daha vardı ama bunları değerlendiremedik. İkinci yarıya iyi başladık. Bir ara oyun dengelendi ve sona doğru yine hakimiyeti aldık ama golü bulamadık. Golü bulamamanın stresini yaşadık. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yaptık. Uzatmalar dengeli geçti. Turu geçmeyi hem takım hem taraftar olarak hak etmiştik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yüzdesel olarak en başarılı isimlerin penaltı vuruşlarından yararlanamadığını aktaran Kartal, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Taraftarlarımıza mahcup olduk, onları üzdük. Her şeye rağmen ligde yolumuza bakacağız. Penaltılarla elenmeyi beklemiyorduk. Oyuncuların değişikliklerinde bazen karşılık bulursunuz bazen de istediğiniz verimi alamayabilirsiniz, bu çok doğal. Bugün girenlerin bazıları karşılık verdi bazıları ise veremedi." dedi.

Tadic'in şuttan daha fazla pas tercihinin kendisine ait olduğunu aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fred ile konuştuk uzun zaman sakatlık yaşadı. Uzatmaları düşünerek daha mücadeleci dinlenmiş bir oyuncuyu almayı düşündük. Bugün Bonucci çok kariyerli, Cengiz aynı, Tadic bugüne kadar penaltılarımızı kullandı. Yüzdesel olarak çoğunu atan oyuncular ama kaçıranlar da onlar oldu. En güvendiğimiz penaltıcılarımız penaltıları kaçırdı. Kendileri de çok üzgün."