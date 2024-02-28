Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, tur atlamak için Ankara'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Maçın başında Cengiz'in pozisyonu vardı. Gol olsaydı o moralle çok daha iyi bir Fenerbahçe olurdu. Oyun da elimize geçerdi. İstediğimiz gibi mücadele edemedik, rakip daha yüksek motivasyonluydu. Fenerbahçe olarak kendi oyunumuzdan uzak, hiç beklemediğimiz bir oyunla kaybettik. Maçtan sonra oyuncularla toplantı yaptık, nedenlerini niçinlerini irdeleyeceğiz. Bu hepimize ders oldu. Ders çıkarmalıyız. Ankaragücü'nü de tebrik ederim."

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Antalyaspor'la oynadığı maçtaki hakem kararlarının sorulması üzerine Kartal, "Kendi aramızda konuşuyoruz. Dünkü maçla ilgili bütün Türkiye neler olduğunu biliyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Sadece dün değil sezon başından beri gelen bir şey var. Oyuncularımız da maçları izliyor. Biz bir penaltı kazanıyoruz, her yer ayağa kalkıyor. Vermedikleri penaltımızı konuşmuyorlar. Bugün istediğimiz oyunu oynayamadık, taraftarımızdan özür diliyoruz." cevabını verdi.

Takımına çok güvendiğini dile getiren Kartal, "Bugünkü maçtan ders çıkardık. Hatay maçına en iyi şekilde dersi çıkaracağız. Hatay maçıyla Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkes görecek. Allah'ın izniyle sezon sonu yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe taraftarlarının Emre Belözoğlu'na gösterdiği tepkinin sorulması üzerine Kartal, "Bir şey söylemem doğru değil. Bazı şeyler olmuştur çok da duymadım ne olduğunu. Sonuçta Emre Belözoğlu bugün iyi bir maç çıkardı, kendisini tebrik ederim." diyerek sözlerini tamamladı.