Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puanı alıp evlerine dönmek için plan yaptıklarını belirtti.

Maçın zor geçeceğini bildiklerini aktaran Kartal, "Çünkü son haftalarda Sivasspor'un iyi mücadele ettiğini, iyi kapandığını biliyorduk. Bugün de öyle oldu, bize karşı çok kapandılar. Kapanan savunmayı açmakta biraz zorlandık." dedi.

"Şampiyon olacağımıza inanıyoruz"

Kartal, 2 gol atıp öne geçmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını ve sahadan beraberlikle ayrıldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sonuçta oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum, çok kaliteli ve karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Taraftarlarımıza şunu söylüyorum, biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Önümüzde 5 maç var ve beşini de kazanıp sezon sonunda taraftarları mutlu etmek istiyoruz. Ancak şampiyonluğa oynayan bir takıma karşı maçın son anında böyle bir penaltı verilmez. İzledik ve baktık, gerçekten çok ağır bir karar. Nasıl olduğunu biz de hala anlamış değiliz. Sonuçta önümüze bakıyoruz, önümüzde 5 maç var. Bu 5 maçın beşini de kazanıp sonucunda kendimize göre, rakibin de bir yerde puan kaybetmesiyle beraber şampiyon olacağımıza inanıyoruz."

"Biz adalet istiyoruz"

VAR'da yabancı hakemin olduğunun hatırlatılması üzerine Kartal, "Yabancı hakem var diye olmayan bir şey niye olmuş gibi aleyhimize veriliyor. Yabancı hakem olur, yerli hakem olur biz adalet istiyoruz. Bu akşam adalet penaltı pozisyonunda aleyhimize işledi." diye konuştu.

Takımına yönelik eleştirilere cevap veren Kartal, "Eleştirilere gelince Olimpiakos maçını kazanmamıza rağmen, çok iyi futbol oynamamıza rağmen elendik. Bu akşam da rakibin çok kapalı savunma yapmasından dolayı 120 dakika maç çıkartan oyuncularımızı göz önünde bulundurursak sonuçta galibiyet için geldik. İstediğimiz sonucu elde edemedik, ama biz hala şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Ortada 15 puan var ve önümüzde 5 maç var." ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızdan özür diliyoruz"

Kartal, bugün çok iyi futbol oynamadıklarını ve 3-4 günde maçlar oynadıklarını söyledi.

Oyuncularından bazılarının yorgun olduğunu anlatan Kartal, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bazı oyuncularımızla konuştuğumda çok aşırı yorgun olduklarını söylediler. Bazı oyuncularımızı da aşırı yorgun oldukları için mecburi değişiklik yaptık. Bazılarında da oyunun gidişatına göre yapmış olduğumuz hamlelerle maçı lehimize çevirmek için yaptık. Sonuçta olmadı, üzgünüz, taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Buraya kadar gelip bizi destekledikleri için, onlara 3 puan hediye etmeyi çok isterdik. Önümüzde 5 maç var, toparlanıp önümüzdeki maçlara konsantre olmalıyız. 5 maçın beşini de kazanmak için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla pes etmedik, pes de etmeyeceğiz."