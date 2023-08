İSTANBUL- Bu yılın eylül ayında çekimleri başlayacak “CEM KARACA” filminde, sinema ve televizyon dünyasında birbirinden başarılı performansıyla hafızalarda iz bırakan yetenekli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nu, elli sekiz yaşında aramızdan ayrılan, Anadolu Pop ve Anadolu Rock müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca rolüyle izleyeceğiz.

“Cem Karaca benim için çok şey ifade ediyor. Yıllardır hayatımın her alanında yanımda gibi… Çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım… Şarkılarıyla tüm duygularıma eşlik eden muazzam bir ses” diyen İsmail Hacıoğlu; “Aynı mahallede doğdum Cem Baba’yla… Her an kendisi veya sesi karşıma çıkacaktı sanki büyüdüğüm sokaklarda… Çok erken yaşta dinlemeye başladım Cem Baba’yı… O yüzden çocukluğum, ergenliğim, ilk aşkım, bütün hayatım… Benim için çok şey ifade ediyor. Cem Karaca benim kahramanım” dedi.

Cem Karaca’yı beyazperdede canlandırmak için teklif geldiğinde heyecanlandığını belirten sanatçı; “Proje geldiğinde çok heyecanlandım, hala da heyecanlıyım. Vizyona girinceye kadar da heyecanım bitmeyecek galiba. Çok güzel ve zor bir süreç beni bekliyor” dedi.

Cem Karaca için Güçlerini Birleştirdiler

“Dilberay”, “Barış Akarsu: Merhaba” filmlerinin ardından, Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya yapım şirketleri bu kez Cem Karaca’nın hayatını anlatan film için güçlerini birleştirdi. Danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca ve yakın çevresinin yaptığı projenin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı. Filmin yönetmen koltuğu ise sektörde etkileyici projelere imza atan Yüksel Aksu’ya emanet.

HABER: MERVE ELÇİ