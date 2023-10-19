ANKARA



Birlikten yapılan açıklamaya göre, TMB'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu ve halen "başkan yardımcısı" düzeyinde görev üstlendiği FOCIC ile gerçekleştirdiği ortak yönetim kurulu toplantısı, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Sudan, Mısır, Fas, Libya, Burkina Faso, Bahreyn ve Türkiye'nin yer aldığı 10 ülkenin müteahhitlerini bir araya getirdi.

Böylece, FOCIC, Suudi Arabistan dışındaki ilk toplantısını dün TMB'nin Ankara Merkez Binası'nda gerçekleştirdi.

Toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da katıldı.

Toplantının ardından Suudi Arabistan Müteahhitler İdaresi, Mısır Yapı ve İnşaat Müteahhitleri Federasyonu, Libya Yapı ve İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Türkiye Müteahhitler Birliği arasında işbirliği mutabakat zabıtları imzalandı.

TMB Başkanı Erdal Eren, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yurt dışında üstlendiği projelerde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin payının yüzde 63 olduğunu, FOCIC üyesi ülkelerin payının ise yüzde 30'u bulduğunu ifade etti. İİT üyeleri arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesinin önem taşıdığına işaret eden Eren, halen 30 olan FOCIC üyesi ülke sayısının, İİT üyesi 57 ülke olduğu göz önünde bulundurularak artırılması gerektiğini bildirdi.



İşbirliği mesajları



FOCIC Başkanı Zakariye Al-Abdulqader de İslam ülkeleri ve üçüncü ülkelerde gerçekleştirilmesi planlanan projelere finansman temini hususunda İslam Kalkınma Bankasının (İKB) harekete geçirilmesi gerektiğini belirterek, İslam ülkelerinde hayata geçirilecek projelerin, istihdam yaratılması ve kapasite geliştirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Bakan Yardımcısı Gürcan da İslam ülkeleri arasındaki işbirliğinin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin 1972 yılından beri en çok proje üstlendiği ilk 10 ülkeden 5'inin FOCIC üyesi olduğunu vurguladı.

FOCIC yönetim kurulu üyeleri tarafından mevcut işbirliği potansiyeline ilişkin bilgi aktarılan toplantıda, İİT üyelerinin dünya inşaat pazarından daha fazla pay alması amacıyla atılması gereken adımlar değerlendirildi. Toplantıda, Mısır tarafından Türk müteahhitlere ortaklık imkanlarını ele almak üzere davette de bulunuldu.

FOCIC üyeleri, bugün de İstanbul'da Türkiye'nin önde gelen projelerinden Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Galataport'u ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.