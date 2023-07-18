İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kurumu İSKİ, “Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımları” için açılış töreni düzenledi. “İSKİ Bakırköy Yatırımları Tanıtım Programları” başlığıyla düzenlenen açılış töreni; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda düzenlenen törende, sırasıyla; Başa, Kerimoğlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“4 YILDA, İSTANBUL'UN 100’DEN FAZLA BÖLGESİNDE ÇOK CİDDİ YATIRIMLARA İMZA ATTIK”

Alt yapı konusunun İstanbul için önemine dikkat çeken İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra bu meselenin ihmal edildiğine tanık olduklarını vurguladı. Bakırköy’ün ve kentin birçok noktasının kritik alt yapı sorunlarına 20-25 yıl boyunca dokunulmamış olduğunu gördüklerini aktaran İmamoğlu, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdıklarının altını çizdi. 4 yılda, İstanbul'un 100’den fazla bölgesinde çok ciddi yatırımlara imza attıklarını belirten İmamoğlu, “İstanbul'da bir yağmur yağdığında selin ya da su baskınlarının yarattığı o çirkin görüntünün yerini, bu şehre ve ilçelerimize yakışan uygar görüntülerin var olması adına, yatırımlara özenli bir şekilde önem verdik. İstanbulluları üzen, utandıran, endişelendiren bu görüntülerden de uzak bir dönemi İstanbul'a kazandırdık. Ayrıştırılmamış atık su ve yağmur suyu kanallarından dolayı, İstanbul'un en nadide boğazından Marmara Denizi'ne kadar bütün noktalarda inanılmaz sayıda atık suyun denize aktığı noktaları birer birer tespit ederek, bunların ayrıştırılmasını sağlayarak, atık suların arıtmalara, yağmur sularının da denize, temiz bir şekilde gönderilmesini sağlamak konusunda titiz çalışmalar yürüttük” dedi.

“SORUNLARIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK YERİNE, ÇÖZÜM ÜRETTİK”

Sorunların üstünü örtmek yerine, onlara çözümler ürettiklerini kaydeden İmamoğlu, çalışmalarını oy kaygısı gütmeden yaptıklarına dikkat çekti. Alt yapının görünmeyen ama insan hayatına en çok dokunan hizmetler olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Milyarlarca liralık yatırımı bu şehre kazandırırken, daha önce yapıldığı gibi, ‘Benim partimden olan ilçeye hizmet vereyim, olmayana hizmet vermeyeyim’ anlayışının dışında, 39 ilçenin bütün belediyelerine, ‘Partimin belediyesi, Cumhuriyet Halk Partili ya da diğer partililer’ diye bakmadan, eşit hizmet anlayışıyla alt yapı hizmetlerini kavuşturduk ve kazandırdık. Tabiri caizse, İstanbul'u aslında yağmurla barıştırdık. Yağmurun yağdığı andan itibaren endişe duyulan bir İstanbul'un tam aksine, yağmurun yine temiz bir şekilde akması gereken yere çaresini sunduk. 450 milyon liralık yatırımı ilçeye kazandırdığımızı Genel Müdürümüz aktardı. 80 bin metrenin üzerinde atık su içme suyu ve yağmur suyu kanalı çalışması yapılması, gerçekten Bakırköy tarihinde görülmemiş bir hizmetin buraya 3-3,5 yılda kazandırılması demektir. Bakın tarihinde diyorum, bırakın bir periyotta yapılmasını. O bakımdan hiçbir gecikme olmadan tam zamanında kazandırılan bu hizmetler kıymetli.”

“SANKİ TÜRKİYE'DE HİÇBİR EKONOMİ SIKINTISI YOK…”

Kentin her ilçesinde benzer hizmetleri yerine getirdiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Bütün bunları yaparken, zor zamanda bir hizmet yaptığımızı lütfen unutmayın” dedi. İBB’nin hizmetlerini büyük ekonomik kriz, kur ve maliyet artışlarına rağmen başarıyla sürdürdüğüne vurgu yapan İmamoğlu, iktidar kanadından İSKİ kurumuna çıkarılan zorluklara dikkat çekti. İSKİ’nin, engellemeler nedeniyle hak ettiği fiyat ayarlamasını yapamadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Bir İSKİ Genel Kurulu trajedisi yaşıyoruz. Sanki Türkiye'de hiçbir ekonomi sıkıntısı yok; sanki enerji fiyatları hiç artmıyor ya da akaryakıt fiyatları artmıyorcasına İSKİ'nin fiyat ayarlamasında, tarife değişimlerinde hep sıkıntı yaşatılmıştır. Ama ona rağmen, gözümüz gibi baktığımız bütçemizle, tabiri caizse en hijyenik koşullarda, hiçbir elin değmediği bir şekilde bütçe yönetimiyle, bereket dolu bir bütçeye dönüştürerek hizmet yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL İÇİN DOĞRU İŞLERİN YAPILMASI BİZİM PRENSİBİMİZDİR”

“İstanbul için doğru işlerin yapılması bizim prensibimizdir” diyen İmamoğlu, “Bir avuç insanın karlı işlerinin peşinde değil, 16 milyon insanın ihtiyaçlarını çözme konusunda özenli bir süreci var ettik. Gerçekten bu dönemi biz tamamladığımızda, iddiayla ifade ediyorum ki; neredeyse bugünkü iktidarın 20-25 yıllık döneminde yaptıklarıyla yarıştırdığı bir dönem olması hasebiyle, ‘Hiçbir 5 yıl, bu kadar başarılı bir dönemi İstanbul'a göstermemiştir’i -milletimizin mutlaka hakkını teslim ederek- bu övüncü taşıyacağımıza inanıyorum. Bütçe, vatandaşın helal parasıdır. ‘Kişiydi, aileydi, cemaatti, dernekti, vakıftı, yani iktidarınıza yakın bir kurumdu’ diye bakmaksızın, insanınıza harcarsınız ve o insanınızın beklediği hizmetin karşılığını verirsiniz. Bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yolumuz doğrudur. Hedefimiz doğrudur. İstanbul'da çok güzel işler yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Metro hatlarından yeşil alanlarına, alt yapılardan sosyal hizmetlerine, kreşlerinden yurtlarına, birçok konuda aslında öncü işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MELEN UYARISI: “20 MİLYARA YAKIN BİR YATIRIM ÇÖPE ATILMAK ÜZERE”

İstanbul’un ve Türkiye’nin kurak bir dönem yaşadığına dikkat çeken İmamoğlu, “Bütün dünya ve Türkiye olarak, bu kurak dönemde sorumluluk, hepimizin. Bu bağlamda su tasarrufu çok önemli. İSKİ kurumu, yüzde 15 seviyelerinde enerji gideri olan bir kurumdan yüzde 60 seviyelerinde enerji parası ödeyen bir kurum haline gelmiştir. Çünkü suyumuzu kilometrelerce öteden basarak, İstanbullunun musluğundan su akıtma gayreti içerisindeyiz” dedi. Sözü Melen Barajı’na getiren İmamoğlu, “Bir trajik durumu buradan hatırlatmak istiyorum” diyerek, “2016 yılında, günü ve saati verilerek hizmete sunulacağını ifade ettikleri Melen Barajı, hala bitirilememiştir. Akıbeti belli olmayan, ne yazık ki bugünün parasıyla neredeyse artık 20 milyara doğru yaklaşan bir yatırımın çöpe atılmak üzere olduğu bir süreçle karşı karşıyayız. Bunun hesabı verilmeli. Buradan hem Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne hem de bakanlığa sesleniyorum. Ki bu konuda başta İstanbul halkı olmak üzere bütün Türkiye'nin bilgilendirilmesi, bu trajik durumun sorumlularından da hesap sorulması şarttır” uyarısında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ‘MELEN’ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 seçimleri sürecinde, miting meydanlarından Melen Barajı’nın bittiğini ve 2050’ye kadar İstanbul’un su sorununun ortadan kalktığını ilan ettiğini hatırlatan İmamoğlu, “Bakımdan kendilerinin dahi bitirilmediğini bilmedikleri bu baraj, aslında trajik bir biçimde, akıbeti belli olmayan bir proje çöplüğüne dönüşmüştür. Tekrar tekrar ihaleleri iptal edilmektedir” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, İstanbul halkı adına konun çözüme kavuşturulması, sorumlulardan hesap sorulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi çağrısında bulundu. Yatırımlarla güçlenen İstanbul var etmek için çalışmalarına devam ettiklerini belirten İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“KAYBEDEN OLMAYACAĞIZ”

“39 ilçesinde de vatandaşıyla bir arada düşünen, konuşan, iş üreten, vatandaşının arasında olan belediyecilik ve belediye başkanlığı anlayışıyla hizmetine devam edecek. Vatandaşından kopuk değil, onlarla bir arada olmak, onların yüzüne bakmak, elini sıkmak, sıcaklığını hissetmek, derdi varsa dertleşmek, hesabı varsa hesabını vermek bizim prensibimizdir. Bu prensipten kopuk olan herkes, kaybetmekle yükümlüdür. O bakımdan biz, kaybeden olmayacağız. Vatandaşla birlikte siyaset üreten, vatandaşla birlikte insanının hakkını arayan ve hakkını teslim eden bir anlayışla yolculuğumuza devam etmekten asla geri durmayacağız. 16 milyon insanımıza hizmet, 86 milyon milletimize hizmet, şiarımızdır. Bu bağlamda güzel Bakırköy'ümüzün, benim de bir dönem yaşamımın geçtiği bu güzel ilçemizin yatırımlarının bu bölgeye ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

TEKNİK BİLGİLERİ İSKİ GENEL MÜDÜRÜ BAŞA PAYLAŞTI

Genel Müdür Başa’nın verdiği bilgilere göre İSKİ; Bakırköy genelinde su baskınlarının önüne geçmek, atık su kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesi, taşkınlar sebebiyle yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla 450.000.000 TL’lik yatırım hayata geçirdi. Bu kapsamda 43 bin 173 metre atık su, 9 bin 935 metre yağmursuyu kanalı ve 2 bin 144 metre dere ıslahı imalatı yapıldı. Ayrıca ilçe genelinde ekonomik ömrünü tamamlamış 25 bin 20 metrelik içme suyu hattı yenilendi. Çalışmalar sonucunda, Bakırköy’de çözülemeyen ve kronik hale gelmiş Kennedy Caddesi, İncirli Caddesi, İstanbul Caddesi, Yeşilköy Caddesi gibi ana arterler ve diğer cadde, sokaklarda atık su ve yağmursuyu ayrımı yapılarak su baskınları önlendi. Marmara Denizi’ne akan atık sular da Atık Su Arıtma Tesislerine ulaştırıldı. Böylece bölgede yaşanan su baskınlarının ve atık sulardan kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçildi. Ayrıca bölgede yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarına son vermek amacıyla Karabal Deresi ıslahı tamamlandı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İmamoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da tören bitiminde yanıtladı. İmamoğlu, “Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mahmet Özhaseki ile bir görüşmemiz oldu. Bugün bir açıklaması olmuş, İstanbul depremi hazırlığı konusunda prensipte sizinle anlaştıklarını belirtmiş. Bu anlaşmanın ve görüşmenin içeriğini öğrenebilir miyiz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“BAKANLA GÖRÜŞMEMİZDEN OLUMLU BİR UZLAŞMAYLA AYRILDIK”

“İstanbul'da depremle ilgili, başta dönüşüm olmak üzere, birçok konuda verimli bir sohbet yaptık Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Özhaseki'yle. Ve bu konuda bazı prensip kararları aldık. İş birliğimizi en üst seviyede geliştireceğimizi ve hatta depremle ilgili süreçlerin tek elden bir sistemle yönetilmesi konusunda, bir ‘Deprem Konseyi, Deprem Kurulu’ tariflemesiyle bir önerimiz olduğunu kendilerine ilettim. Daha önceki bakanımızla da bunu konuştuğumu ifade ettim. Kendilerine de aktarmamızın iyi olacağını, hatta bu hususta gerekiyorsa bir kısım kanun düzenlemeleri olması gerektiğini ve hatta çoklu kurumların bu konuda yetkili olmasının, başta İstanbul olmak üzere, dönem dönem kaos yarattığını, bir iş birliği içerisinde, bütünlükçü bir sistemle, şeffaf ve aynı zamanda halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla bir modelin İstanbul'a ve hatta kapsayıcı bir biçimde Marmaray'a çok büyük fırsatlar sunacağını ifade ettik. Buna büyük ilgi gösterdi. Karşılık verdi ve olumlu bir uzlaşmayla ayrıldık.”

“SAYIN BAKANIMIZ BİR ÇALIŞMA STRATEJİSİ OLUŞTURACAKLAR”

“Ayrılırken de şu planlamayla ayrıldık: Sayın Bakanımız, bir çalışma stratejisi oluşturacaklar. Ve bizden de ilgili strateji çalışma grupları talep edecekler ve biz, bakanlığımızla çalışmak üzere görevlendireceğiz. Muhtemelen bu hafta kendilerinden bu anlamda bir dönüş bekliyoruz. Biz de hızlıca buna cevap vererek o ortak masalarda, ortak akılla çalışma kabiliyetini göstereceğimiz süreci başlatmayı umuyoruz. Zira hep söyledim, yine söylüyorum: İstanbul'da on binlerce yapının dönüşmek zorunda olduğu bir zaman diliminde bu işin altından bir seferberlikle kalkabiliriz. Bu seferberliğin adı da tek başına bir ilçe belediyesi, bir büyükşehir belediyesi ya da bakanlık ya da bakanlıklar olamaz. Finans sektöründen bakanlığımıza, büyükşehir belediyesinden valiliğimize, ilçe belediyelerinden sivil toplum kuruluşlarına, hatta sektör gruplarına varıncaya kadar büyük bir iş birliğiyle İstanbul'u ayağa kaldırmayla mümkün olacağını ifade ettim. Hep söyledim; herkes bir şeyler yapıyor ama bu hızla biz İstanbul'u 70-80 yılda dönüştüremeyiz. Depremin ne zaman olacağını bilmediğimiz bu ortamda, kapıda beklediği bir ortamda çok acele etmemiz lazım. Bakanımızın bu yaklaşımını çok umutla karşılıyorum. İnşallah en hızlı şekliyle, iş birliği içinde, omuz -depremin siyaseti, partisi olmaz- hızlı kararlar alan mekanizmalarla süreci çözüme kavuştururuz.”

HABER: MERVE ELÇİ