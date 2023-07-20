Meydan Mahallesi'ndeki konteyner kent açılışı için İskenderun ilçesine gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo Taik ile beraberindeki Kore heyeti ve diğer ilgililer İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'i ziyaret etti.

Kore heyeti, kaymakamlık bahçesindeki Kore Şehitlik Anıtı'na çelenk bıraktı.

Katılımcılar daha sonra İskenderun Kore Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışına katıldı.

TBMM Başkanvekili Adan, törende, Güney Kore'de meydana gelen selde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan yangının toparlandığı müjdesini aldığını dile getiren Adan, devletin işinin başında olduğunu ve kısa sürede yangının sönmesini istediklerini söyledi.

Güney Kore ile kökleri yüzyıllar öncesine dayanan tarihi dostluklarının bulunduğunu belirten Adan, bu ülke halkı ve hükümetinin, deprem felaketi sonrasında Türkiye'ye güçlü destek verdiğini dile getirdi.

Desteğin anlamlı olduğunu aktaran Adan, "Güçlü destekle yaralarımızın sarılmasına katkıda bulunmuş, kan kardeşliğimizi daha da pekiştirmiştir. Afetin hemen sonrasında Kore Ulusal Meclisi'nin ülkemize yardım çağrısında bulunan ve Koreli milletvekillerinin kendi maaşlarından bağış yapmaları yönünde almış oldukları kararlar da bizi son derece etkilemiştir." diye konuştu.

Hakiki dostların zor günlerde belli olduğunu vurgulayan Adan, şöyle devam etti:

"Türkiye'de Kore desteğiyle kurulan İskenderun Kore Mahallesi zor günlerinde birbirlerinin yardımına koşan uzak coğrafyalardaki iki halkın kardeşliğinin yeni bir nişanesini teşkil etmektedir. Kardeş Kore halkı ve Ulusal Meclis milletvekilleri asrın felaketi olarak tanımlanan bu deprem karşısında Türk halkıyla dayanışma içerisinde olarak kara gün dostu olduklarını bir kez daha ortaya koymuşlardır. Türkiye, Kore ilişkileri tarihi dostluk bağları temelinde gelişmeye devam etmektedir. İşbirliğimizin, halklarımızın karşılıklı menfaat çerçevesinde çeşitlenerek daha ileriye taşınması yönünde ortak iradeyi her birlikte taşıyacağız."

Adan, Kore'yle stratejik ortaklığı her alanda güçlendirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

İki ülkenin önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Adan, şöyle konuştu:

"Türkiye ve Koreli şirketler tarafından inşa edilen ve 2022 mart ayında açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun asma köprüsü olarak ülkelerimiz için gerçek bir gurur kaynağı olmuştur. Dev altyapı projelerinde işbirliğimizi sürdürmeyi, üçüncü ülkelerde ortak projelerle imza atarak bu alanlardaki potansiyellerimizi de değerlendirmeyi arzu ediyoruz. Koreli şirketlerin coğrafi konumu itibarıyla bir ticaret ve ulaştırma merkezi olma özelliğini taşıyan genç, dinamik nüfusa sahip Türkiye'nin sunduğu fırsatları değerlendirerek ülkemizdeki yatırımlarını arttırmalarının, iki ülkenin de yararına olacağını düşünüyoruz."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Hatay'ın eski günlerine kavuşması için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer de iki ülkenin dayanışmasıyla güzel bir kent hazırladıklarını aktararak, "Afetler aynı zamanda dayanışmanın, ülkelerin ve hakların birbirine yaklaşmasının da vesilesi oluyor. Bu manada dost ve kardeş bildiğimiz Kore devletine şükranlarımızı iletiyoruz. Bizleri bu yaşadığımız asırların afetinde yalnız bırakmadıkları için kendilerine ve yine aynı şekilde yardımlarını bir şekilde bizlere ulaştıran tüm Kore halkına teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezer, kalıcı konutlara yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, afetzedelerin sağlıklı şekilde yaşamaları için gerekli çalışmaları ortaya koyacaklarını söyledi.

"Kore, Türkiye'nin yanındadır"

Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Chung Woo Taik de İskenderun Kore Mahallesi'nin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu konteyner kentin, dünyadaki Korelilerin bağışlarıyla yapıldığını aktaran Taik, şöyle devam etti:

"Zor günde birbirine yardım eden gerçek dosttur. Kore Savaşı'nda Türk askeri herkesten cesur savaşmış, onların fedakarlıkları sayesinde Kore bugünkü kalkınmış haline gelmiştir. Türk askeri, Kore Savaşına katılmak için İskenderun Limanı'ndan yola çıkmıştır. Yaklaşık 70 yıl önce sizin Kore'ye yardım ettiğiniz gibi bugün de acıları paylaşmak için Kore, Türkiye'nin yanındadır."

Taik, İskenderun dışından Antakya, Kahramanmaraş, Malatya'da da depremzedeler için konteyner inşa ettiklerini belirterek, deprem bölgesinde yaşam normale dönene kadar Kore'nin çalışmalara devam edeceğini vurguladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da deprem sonrasında Güney Kore'nin Türkiye için seferber olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından İskenderun Kore Mahallesi Konteyner Kenti'nin açılışı yapıldı.

AA