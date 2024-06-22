Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Aksaray'da başladı Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Aksaray'da başladı

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Japonya'nın Tomigusuku kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günündeki karşılaşmalar tamamlandı.

İşitme Engelliler Erkek Milli Voleybol Takımı, Hindistan ile oynadığı mücadeleyi 25-7, 25-11 ve 25-17’lik setlerle kazanarak 2'de 2 yaptı.

İlk maçında ev sahibi Japonya'nın karşısına çıkan İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı ise sahadan 25-23, 25-20 ve 25-22’lik setlerle mağlup ayrıldı.

Şampiyonada yarın Türkiye'nin kadın milli takımı, İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA