Astrotransformatör & Holistik Enerji Uzmanı Melik Yılmaz

Geride kalan dönemde Merkür ve Venüs retrosu ağırlaştırır ve gerileyen etkileri bulunmaktaydı,bu durum Ekim in ilk haftasına kadar sürecek Koç'a Yay bu dolunay bu ağırlaştıran duraklatan etkiyi Güneş tutulması ön fragman niteliğinde kıracak harekete geçirip adeta ateşleyecek.Bu dolunay bizehaşamsal önem taşıyan konuda net karar almamızı sağlayacak.Bu Süperdolunay 9 ve 3.ev akslarında gerçekleşiyor,eğitim konuları dış ülkelerle ilgili bağlantılar seyahat konuları etkileniyor olacak bu dolunay 3 ve 9 hattı dışında 4 ve 10.cu evlere yakın olduğu için bu evlerin konularını da gündeme getiriyor olacak,Bu Dolunay etkisiyle önümüzdeki günlerde ani taşınmalar şehir değişiklikleri parasal konular aile ve aile içi hertürlü sosyolojik konular,ev alma ev satmak ev sahipleri ve kiracılar ile ilgili konular gündeme geliyor olacak.Hukuki konular,kanunlar,hertürlü yazılı belgeler ve kanunları ile ilgili konular gündeme geliyor olacak.Bu dolunay bize yollarda seyahatle trafik ve kazalara karşı önem arzediyor sözlü sözsüz fiziksel ve manevi hertürlü tuzaklara karşı dikkatli olmamız gerekiyor.Bu dolunayın Yükselen Burcu olan Yay'ın yönetici planeti Jüpiter retro konumunda olduğu için tutulma etkisiyle Yay burcu nun klifot-gölge özelliklerini ön plana çıkaracağından sağduyulu davranmaya özen göstermemiz ben değil biz temasıyla hareket etmemizi önem kazanacağını gösteriyor dolunay etkileri.Venüs ve Uranüs'ün kare açısı dolunaya ekstra gerginlik ve negatif davranış ve tutumları tetikleyebilir.Uranüs bizlere ani beklenilmedik durumları gündeme getirirken,Venüs aşk ve parayla ilgili konuları etkiler burada Uranüs ve Venüs'ün kare açısı aniden oluşan ilişkilerde, öfke kıskançlık kavga enerjisini beraberinde getirebilir.Burada Venüs ün ikinci teması olan maddi konular ve parasal konularla ilgili beklenilmedik maddi kayıplar maddi krizleri gündeme getirebilir.Burada Uranüs'ün Juno ile olan karesi,burada Juno evlilikleri ve ortaklıkları temsil eder buradaki Uranüs'ün kare etkisi aniden büyük ya da küçük iş merkezleri fabrikaların ve firmaların ortaklıkların ve evliliklerin bitişi gündeme gelebilir.Mars'ın Şirin karşıtlığı burada bizlere bastırılmış görmezden geldiğimiz üstünü örttüğümüz acılarımızı gündeme getirebilir.Şiron burada bizim yaralı tarafımızı temsil eder.Burada Şiron üzerine Marsın etkisi daha sert ve acımasızca bize hatırlatma gündeme getirme konularını tetikleyecek.Burada unutulmaması gereken işin içinde Chiron varsa herzaman orada "Yara aldığın yerden bir başkasına yardım et." teması vardır.

Neptün ve Pluton un sekstil açısı bizlere içimizdeki gerçek potansiyelleri yıkım sonrası ortaya çıkan mistik güç arketipini doyurucu etkisi olacak bununla birlikte bu sesktil açı sıvı ve gazlardan gelen zehirlenme,patlama,tehlikeli atık maddeler ve deniz kazaları gibi konuları gündeme getirebilir.

6 Aralığa kadar Neptün retrosu etkisinden dolayı bu konulara çok dikkat etmek gerekiyor.Pluton ve Algol'un üçgen açısı bizlereinsanlara hasar acı ve intikam duygularını tetikleyen hertürlü yıkım ve savaş temalı konular gündeme gelecek,özellikle buradaki Algol etkisiyle dişil manipülasyon etkili yıkımlar ve dişil manipülasyonların ortaya çıkışını etkileyen yıkımlar ön plana çıkabilir,tüm bu negatif etkilerle beraber Venüs'ün Ay düğümleri ile olan uyumlu açıları sakin sağduyulu sağlam temelli iyi niyetle edım atıp hareket eden,nezaket iletişimde bulunan takıntı yapmadan kıskançlık sergilemeden hareket edenlere çok büyük geleceğe mucize gebe bırakan olumlu mevzuları gündeme getirebilir.Venüs'ün burada şans noktasıdır güzel etkileşimi bize güzel fırsatları getirirken Venüs'ün Juno ile kavuşumu güzel birliktelikleri gündeme getirebilir.Venüs'ün Spica ile olan sekstil açısı bizlere ün,şan,şöhret yapılan işlerden verimli sonuçlar alma ön planda olup saygınlık etkilerini getiriyor olacak.Mars'ın da buradaki Şans noktası ile üçgen açısı akıllıca adımlar atıp cesaret gösteren,korkularını yenip cesurca hareket edenlere destekleyici etkileri bulunmakta,retroda olan Jüpiter'in Sirius ile sekstil açısı bizlere geçmişte yapmış olduğumuz olumlu davranışların iyiliklerimizin meyvelerini alacağımız süreci işaret ediyor.Dolunay'a iş birliği yapan yakın sabit yıldızlardan Koç Burcunun 8 ve 9 derecelerini etkileyen Algenip sabit yıldızı fevri dabranışları ani öfke dolu patlamaları kırıcı davranışlar sergileyenler gözden kaçırdıkları ciddi bir kayıpla karşılaşabilirler.Dolunaya eşlik eden Yükselen Yay burcu etkileyen sabit yıldız etkileri ise kişinin vsr olan enerjisinin yanlış kullanıma sebep verici etkileri olabilir özellikle burada Yükselenin yöneticisi olan Jüpiter'in retro konumda olması etkisiyle amacından şaştığı halde inatla hareket etme ve empati yoksunluğu,israf kazalar stres ani ve kırıcı sözler fevri hareketler ve cinsellikte aşırıya kaçma gibi tutum ve davranışlarını tetikliyor olacak bu Yükselen etkisi özellikle Jüpiter retro konumunda olduğu için daha sonraları ciddi bedeller geitrebilir.Benim burada Yükseleni en çok etkilediğini düşündüğüm sabit yıldız Atrium mimari tasarım inşaat ve dekorasyon konuları masonik ve majikal güçlerin yıldızı okült bilgiler karanlık güçlerle beraber Rahmani pozitif güçlerine açığa çıkartabilir, özellikle birçok insanda hara bölgesinden beyine kundakini tetiklenebilir.Bu dolunayda Atrium etkisinden dolayı ekstra manevi korunma önem kazanacak.

Benefik ve Malefik etkilerin dans ettiği bu dolunayda 29 Eylül 2023 Koç burcu dolunayından bana sadece pozitif enerjilerin ulaşmasına izin veriyorum olumlamasını yapıp "Ya Rahim Ya Tevvbab Ya Şekür Ya Şafi" esmalarını 101 kere zikredebilir kırmızı akil ametist siyah obsidyen taşlarını kullanabilir biberiye bitkisi çayını içip tütsüsünü yakabilirsiniz.