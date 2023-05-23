Ankara

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayk Serdar Didonyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de pek bilinmeyen ancak Avrupa ve ABD'de yaygın olarak kullanılan ısı pompalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Isı pompalarının, ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimini tek bir cihazdan karşılamaya imkan veren ve fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan bir sistem olduğunu ifade eden Didonyan, böyle bir yatırımın pratik ve çevreci olduğu aktardı.

Türkiye'de ısı pompası pazarının Avrupa'daki gibi hızlı ve istenilen seviyede büyüyemediğinin altını çizen Didonyan, şöyle konuştu:

"Çoğu insan için ısı pompası yeni bir terim. Isı pompası ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama 'pompalama' veya 'taşıma' kabiliyetinden alır. Evlerde ısı pompası çalışma prensibi ile aynı mantığın ürünü olan buzdolabı, klima ve derin dondurucu gibi cihazlar kullanılıyor. Bu cihazlar gibi ısı pompası, ısı enerjisini bir ortamdan diğer bir ortama taşıma prensibine dayanan ve elektrikle beslenen bir sistem. Enerji alınan kaynak hava, su ya da topraktır. Gerekli şartlar sağlandığında yüksek miktarlarda enerji düşük maliyetlerle kullanıma sunulabilir. Isı pompası, kapalı mekan, proses ve kullanım sıcak suyu ısıtması için hava, su, toprak kaynaklarındaki ısı enerjisini veya atık ısıyı soğutma çevrimiyle ısıtılacak ortama, bir ısı taşıyıcı vasıtasıyla su ile transfer eden, ek destek ısıtıcı olarak elektrik rezistansı veya fosil yakıtlı ısıtıcılarla da kullanılabilen, soğutma çevrimini ters çevirerek mekanın soğutulması fonksiyonunu da yapabilen ısı üreticisidir. Isı pompası enerjisinin yüzde 75'ini toprak, su veya havada bulunan enerjiden 'bedava' olarak alır, yüzde 25'ini de elektrik enerjisinden karşılar. Toprak, su ve hava ücretsiz, yenilenebilir ve tükenmez enerji kaynaklarıdır."

Didonyan, işletme maliyetleri açısından bakıldığında hava kaynaklı ısı pompalarının, doğal gaz ve klima sistemlerine göre ısıtmada yüzde 30, soğutmada ise yüzde 50'ye yakın tasarruf sağladığını belirtti.

Toprak ve su kaynaklı ısı pompalarında ise bu tasarrufun yüzde 60'ları geçtiğine işaret eden Didonyan, "Isıtma-soğutma kaynağı olarak toprak, ısı pompası cihazlarının en verimli çalışabileceği ideal sıcaklık değerlerine sahip bir kaynak olarak dikkat çekiyor. Yine mevcutta bir su kaynağı varsa bu kaynak, su kaynaklı ısı pompası uygulamalarında değerlendirilerek ilk yatırım farkını 1 yıl hatta 1 yıldan az sürede amorti edebilir. Binalarda ısıtma, soğutma ve sıcak su üretimi, binanın en çok enerji harcayan konularındandır ve bu işlemlerin ısı pompaları ile çözülmesi verimlilikte büyük katkı sağlar. Ayrıca ısı pompaları çoğunlukla kışın ısınmak amacıyla kullanılabildikleri gibi yazın ise aynı ortamı serinletmek amacıyla da kullanılabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da ısı pompaları satış rekoru kırıldı

Didonyan, ısı pompalarında, hava kaynaklı (havadan suya) ürün grubunda elde edilen verilerde Türkiye'de ısı pompaları konusunda son 5 yılda kayda değer bir artış gözlendiğini ancak bunun istenilen düzeyde olmadığını ifade etti.

Havadan kaynaklı ısı pompası grubunda son 5 yılda ithalatın yüzde 140 artış gösterdiğini aktaran Didonyan, şunları kaydetti:

"Avrupa Isı Pompaları Birliği verilerine göre Avrupa'da 2022'de rekor kırılarak 3 milyon adet ısı pompasının satışı gerçekleşti, bunların içinde havadan-havaya ısı pompaları dahil. Türkiye'de ise özellikle son 5 yılda Kovid-19 salgını ve çeşitli sebeplerden dolayı ısı pompası pazarının Avrupa'daki gibi hızlı ve istenilen seviyede büyüyemediği görüldü. Satışlardaki büyüme geçen yıl önceki yıla göre yüzde 4 ile sınırlı kaldı."

AA