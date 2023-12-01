Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantı kapsamında 2-3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler yapılacak ve Bakanlar Oturumu'na sunulmak üzere karar taslakları hazırlanacak.

Toplantının Bakanlar Oturumu, 4 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının bakanlar, çalışma ve kapanış oturumlarına başkanlık edecek.

İİT üyesi ülkeler, bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecek. Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılması da bekleniyor.

Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nun teması "İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi"

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ticaret alanında önemli değişikliklere yol açması, e-ticaretin, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi hızlandırması, ticareti teşvik etmesi ve istihdam oluşturması açısından önemli bir araç olarak ortaya çıkması gibi unsurlar e-ticaretin ülkeler, işletmeler ve tüketiciler için önemini daha da artırdı.

Bu kapsamda, İİT üyesi ülkeler arasında tecrübelerin paylaşılması ve işbirliği olanaklarının ele alınması amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nun teması "İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek oturumda, bakanlar, e-ticaret alanında ülke tecrübelerini paylaşacaklar ve üye ülkeler arasında işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunacaklar. Oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ülke Raporu'nu sunacak.

İSEDAK kapsamındaki önemli programlar

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olan ve uzun yıllardır gündemde bulunan İİT üyesi ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi, 1 Temmuz 2022'de uygulamaya girdi. 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda, sistemin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ele alınacak, yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Toplantı kapsamında 3 Aralık'ta ilgili üye ülkelerin KOBİ'lerden sorumlu kurumlarının başkanlarının katılacağı "Yüksek Düzeyli İSEDAK KOBİ Programı Toplantısı" düzenlenecek.

Ayrıca "İSEDAK Proje Destek Programları: Üye Ülke Tecrübeleri" başlıklı bir yan etkinlik ve helal belgeli ürünlerin karşılıklı tanınması bağlamında güvenilir bir uluslararası sistemin inşasına yönelik "Helal Sertifikaların Küresel Olarak Tanınması" konulu bir panel organize edilecek.

4 Aralık'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde bakanlar düzeyinde bir çalışma toplantısı yapılacak. Bu toplantı kapsamında, İSEDAK'ın ticaret alanında önemli program ve projelerindeki gelişmeler ele alınacak.

İİT Tahkim Merkezi tarafından 5 Aralık'ta üye ülkeler, İİT kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla "Küresel Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri" odaklı panel yapılacak.

İSEDAK Kudüs Programı destekleri sürüyor

İSEDAK çalışma gruplarında oluşturulan ve bakanlar toplantılarında kabul edilen politika tavsiyeleri üye ülkelerde "İSEDAK Proje Finansmanı" mekanizmasıyla hayata geçiriliyor. Bu yıl getirilen yeniliklerle dijital dönüşüm yeni bir işbirliği alanı olarak programa dahil edildi ve 17 proje başarıyla uygulanırken bugüne kadar toplam 133 proje desteklendi.

İSEDAK Kudüs Programı kapsamında Kudüs'te yerleşik Müslüman topluluklara proje desteği sağlanıyor. Bu çerçevede, girişimcilik, istihdam, mikro finans, turizm ve KOBİ'lerin geliştirilmesi alanlarındaki projelere destek veriliyor. Kudüs'te 2023'te Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı himayesinde 5 proje uygulanırken program kapsamında bugüne kadar toplam 12 projeye destek verildi.

İSEDAK 39. Bakanlar Toplantısı kapsamında Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile "El Yazması Kur-an'ı Kerim Sergisi" de düzenlenecek.

Eserler arasında parşömen ve kağıt üzerine yazılmış eşsiz Kur'an-ı Kerim mushafları da yer alıyor.