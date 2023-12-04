İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının bakanlar, çalışma ve kapanış oturumlarına başkanlık ediyor. Toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında ticaret, mali işbirliği, ulaştırma ve iletişim, tarım, turizm, yoksulluğun azaltılması ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler ele alınıyor.

İİT üyesi ülkeler, bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil ediliyor. Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşlarından ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı.

İİT üyesi ülkeler arasında tecrübelerin paylaşılması ve işbirliği olanaklarının ele alınması amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nun teması "İİT Üyesi Ülkelerin E-Ticaret Kapasitelerinin Geliştirilmesi" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen oturumda, bakanlar, e-ticaret alanında ülke tecrübelerini paylaşıyor ve üye ülkeler arasında işbirliğini artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunuyor. Oturumda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ülke Raporu'nu sunacak.

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olan ve uzun yıllardır gündemde bulunan İİT üyesi ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi, 1 Temmuz 2022'de uygulamaya girdi. 39. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda, sistemin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ele alınacak ve yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Ayrıca "İSEDAK Proje Destek Programları: Üye Ülke Tecrübeleri" başlıklı bir yan etkinlik ve helal belgeli ürünlerin karşılıklı tanınması bağlamında güvenilir bir uluslararası sistemin inşasına yönelik "Helal Sertifikaların Küresel Olarak Tanınması" konulu panel organize edilecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) tarafından 5 Aralık'ta üye ülkeler, İİT kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla "Küresel Alternatif Anlaşmazlık Çözümleri" odaklı panel de yapılacak.

"İİT Tahkim Merkezi, Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımı daha da artıracak"

Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı marjında ​​bir basın toplantısı düzenledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi Genel Sekreteri Dr. Macid Mamduh Kamel, toplantıda yaptığı konuşmada, OIC-AC'nin merkezi İstanbul’da bulunan bağımsız ve tarafsız bir uluslararası alternatif uyuşmazlık çözüm (AUÇ) merkezi olduğunu ifade etti.

OIC-AC'nin Türkiye'de hukuki dayanağını uluslararası anlaşmalardan alan ilk uluslararası tahkim merkezi olduğunu ifade eden Kamel, "OIC-AC aynı zamanda, Türkiye'de uluslararası bir kuruluşun çatısı altında kurulan ilk uluslararası tahkim merkezidir." diye konuştu.

Kamel, şunları kaydetti:

"İstanbul, jeopolitik konumu itibarıyla Doğu ile Batı arasında doğal bir köprü oluşturması, bir ticaret merkezi olarak köklü bir konuma sahip olması ve Türk hukukunda uluslararası tahkim alanında son dönemde gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri sayesinde, önde gelen bir uluslararası AUÇ merkezi olma potansiyeline sahiptir. Şehir, İstanbul Finans Merkezi'ni bünyesinde barındırmaktadır. Mükemmel uçuş bağlantılarına ve uygun konaklama fiyatlarına sahiptir.

OIC-AC’nin yetki alanının genişliği, İstanbul'un Londra, Singapur, Hong Kong, Paris ve Cenevre gibi önde gelen bir uluslararası AUÇ merkezi haline gelmesinde bir diğer önemli itici faktördür. İİT Tahkim Merkezi'nin varlığı ayrıca, halihazırda Avrupa'nın en popüler doğrudan yabancı yatırım destinasyonlarından biri olan Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımı daha da artıracaktır."

Gelecek yılın mayıs ayı sonlarında ilk "İstanbul Uluslararası Tahkim Günleri”ni gerçekleştireceklerini aktaran Kamel, "OIC-AC, uluslararası bir örgütün tüm üye devletlerinin ortak bir hedefe katkıda bulunmak üzere nasıl bir araya gelebileceğinin bir göstergesi olarak öne çıkıyor." dedi.