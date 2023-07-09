İSTANBUL- Oyunun yazarı Güngör Dilmen'in 2012 yılında aramızdan ayrılmasının yıldönümünde, geceye 2 bin kişi katıldı.

Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan, “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden hayata geçiriliyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.

Trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda, Kibele’den Niobe’ye Kassandra’dan Theodora’ya Nilüfer Hatun’dan Hürrem Sultan’a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 11 karakterde anlatıldı. Oyun sonunda, antik kentte bulunan izleyiciler Ayça Bingöl'ü ayakta alkışladı.

HABER: MERVE ELÇİ