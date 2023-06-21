Ankara

MTEGM, İMDER ve İSDER tarafından üçüncü kez yapılan protokol için 44 ildeki teknik ve mesleki liselerden 73 program seçildi. Yeni protokolle, daha önce 36 ilde yürütülen projeye 8 ildeki okullar dahil edilmiş oldu.

İMDER ve İSDER, protokol kapsamında Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak'ta belirlenen okullarda standartlara uygun atölye ve laboratuvar kurulması için gerekli teçhizat ve malzemeyi temin edecek. Buralardaki öğretmenler için atölye ve seminerler düzenlenmesine destek verilecek.

MTEGM işbirliğinde mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için fuar, kurs, seminer, konferans, yarışma, farkındalık faaliyetleri gerçekleştirilecek. Mesleki eğitim öğretmen ve öğrencilerinin fabrika ziyaretleri, fuarlar, ulusal ve uluslararası etkinlik, gezi, gözlem ve diğer tüm organizasyonlarına katılımları desteklenecek. Meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerine alanla ilgili teknik yayın dokümanlarının ücretsiz dağıtımı sağlanacak.

"Amacımız nitelikli insan kaynağı yetiştirmek"

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, AA muhabirine, kuruluşlarından bu yana eğitime destek verdiklerini ve bunu MEB ile imzaladıkları protokollerle taçlandırdıklarını söyledi.

Sektörde nitelikli insan kaynağı yetiştirmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Akgün, şunları kaydetti:

"Amacımız iş, istif ve inşaat makineleri sektöründe mesleki eğitim almış nitelikli insan kaynağı yetiştirmek. Mesleki eğitim alanında imzaladığımız protokollerle bu açığı kapatıyoruz. Atölyesi, laboratuvarı olmayan meslek lisesi kalmasın istiyoruz. Protokolümüz kapsamında Anadolu meslek ve Anadolu teknik programlarındaki öğrencilere gerekli uygunluklar sağlandığı takdirde İMDER ve İSDER üye firmalarında mesleki eğitim ve staj fırsatları da sağlayacağız."

"Katma değer yaratmanın yolu eğitimden geçiyor"

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da ülke genelinde birçok ufku geniş eğiticiye ve öğrenciye ulaşma misyonuna sahip olduklarını belirtti.

Hiçbir mali kazanımın eğitimde ilerleme sağlanmadan, eğitimin zeminini sağlam oluşturmadan kalıcı ve sürdürülebilir olamayacağını ifade eden Karataş, "Bunu sürekli olarak vurguluyoruz. Mesleki eğitimi ve öğrenimi kuvvetlendirme amacıyla hayata geçirdiğimiz her bir proje ve protokolle geleceğimizi garantiye almanın gayesindeyiz. Gurur duyabileceğimiz ortak başarı için çalışıyoruz." diye konuştu.

Karataş, gençleri ve öğrencileri önemseyen, değer veren ve bu yolda ilerleyen bir toplum olmadan katma değer ve istihdam yaratmaktan, nitelikli yatırım çekmekten veya etkili girişimlerin yeşerdiği ülke olmaktan bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirdi.

Ülke olarak kalkınmanın, ekonomik büyümenin ve katma-değer yaratmanın en önemli unsurlarından birinin mesleki eğitime yatırım yapmaktan geçtiğini vurgulayan Karataş, "Çünkü biliyoruz ki sektörlerimizi emanet edeceğimiz parlak zihinler ancak bizlerin öncü olacağı alanlarda yeşerecektir. Bizim en kıymetli hazinemiz, milli servetimiz gençlerimiz." dedi.

AA