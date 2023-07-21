İstanbul

Cevdet Yılmaz, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İş Dünyası Temsilcileri ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından iş dünyası temsilcileri, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çok verimli bir toplantı yaptıklarını ifade ederek, "Türk iş dünyasının günlük bazı beklentileri var, problemleri var, çözüm bekleyen hususları var. Bunların hepsini çok açık ve net bir şekilde kendileriyle paylaştık. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın da zaten çok önemli bir ekonomi geçmişi var. Dolayısıyla bu konuları çok yakından takip etme, algılayabilme ve hızlı çözüm üretme konusunda ciddi bir birikimi var. O anlamda bugün gündeme gelen konularla ilgili çok doğru ve sonuç odaklı analizler yapma imkanı bulduk." dedi.

Toplantıda gündemlerindeki en önemli konuların başında finansmana ulaşımın geldiğini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Özellikle bu konu birçok kurum başkanı tarafından, ben dahil, gündeme getirildi. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönemlerde hem TCMB hem de diğer kurumların yapacağı düzenlemelerle iş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan finansmana erişim konusunda hızlı bir etkide adımlar atılacaktır. Onun dışında özellikle ihracatın arttırılması, sanayi politikaların geliştirilmesi, istihdamla ilgili süreçlerin gözden geçirilmesi gibi konular, yabancı sermayenin daha hızlı ve etkin şekilde Türkiye'ye gelmesi konusu önemli gündem başlıklarıydı. Dolayısıyla zaten şu anda gündemimizde olan bütün konuları detaylı bir şekilde tüm başkanlar olarak gündeme getirme imkanı bulduk. Bu toplantının devam edeceği konusunda kendilerinden de bilgi aldık."

Avdagiç, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili kurulların toplanacağının, bugüne kadar son dönemde çok fazla yapılmayan, ekonomik aktörlerle devlet yetkililerini bir araya getiren toplantıların da yapılacak olmasının ve devam etmesinin kendilerini ümitlendirdiğini ifade ederek, "Dolayısıyla ümit ediyoruz ki gündeme gelen bu konular hızlıca çözüm bulacak ve iş dünyasının beklentileri de kademe kademe karşılanmış olacaktır." dedi.

"Toplantıda sadece sorunları değil, önerilerimizi de dile getirdik"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da toplantının konusunun eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Plan ve İstanbul olduğunu söyledi.

Bu süreçler içerisinde sorunların varlığından haberdar olmak ve bunları çözmek durumunda olduklarını belirten Olpak, devamla şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamusuyla, iş dünyasıyla, işvereniyle hep birlikte çözmek durumundayız. Ama diğer taraftan da fırsatlara odaklanmamız lazım. Toplantıda sadece sorunları değil, önerilerimizi de dile getirdik. 'Peki ne var?' denildiğinde ben genelde şu ifadeyi kullanmayı tercih ediyorum; Türk iş dünyasının şu anda ihtiyaçlarının başında öngörülebilirlik var. Yani ekonomi bir beklenti yönetimidir. Beklentilerinize göre şahıslarımız da, sizler de, bizler de, firmalarımız da harcama yapar ya da yatırım yaparız veya tasarrufta bulunuruz. Bu beklenti yönetimini doğru götürebilirsek öngörülebilirliği, ekonomi yönetimimiz ki şu ana kadar bu tabloyu güzel bir şekilde yönetiyor. Örnek olarak, Merkez Bankası Başkanımızla Hazine ve Maliye Bakanımızın birlikte verdiği fotoğrafı önemsiyoruz."

Olpak, toplantıda ayrıca yeşil dönüşüm, depremin mali sonuçlarının nasıl bertaraf edilebileceği, AB ile ilişkilerde atılması gereken adımlar, iş dünyasına düşen görevlerin de değerlendirildiğini belirterek, "Açık uçlu ve istişarede her şeyin konuşulabildiği bir toplantı olması bizim açımızdan önemliydi." dedi.

"İş dünyası olarak yaşadığımız problemleri anlatma fırsatı bulduk"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ise bugün önemli ve güzel bir toplantı olduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugün ve gelecekle ilgili yaşamış olduğumuz sorunları, plan ve projeksiyonları, fikirlerimizi dinledi. Eylül ayında açıklanacak olan Orta Vadeli Plan'da nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardık. Plan ve program yapılırken çok daha az hata yapılarak ve bütün sektörlere dokunarak yapılmasında çok büyük fayda olacağını düşünüyoruz. İstişare ve orta akıl, Türkiye'nin geleceğine damgasını vuracak olan çalışma sistemidir." ifadelerini kullandı.

- "Bütün konuşmacıların söyledikleri dikkatle not edildi"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, toplantının çok faydalı olduğunu aktararak, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, eylülde açıklanacak Orta Vadeli Program'la ilgili kamu ve özel sektörün düşüncelerini aldı. 3,5 saate yakın bir toplantı oldu. Çok faydalı konular konuşuldu. Bütün konuşmacıların söyledikleri dikkatle not edildi." dedi.

Depremde yaşanılan sıkıntılar ve seçim öncesi verilen sözlerle beraber kamunun büyük bir yükün altına girdiğini, bunun da "sosyal dayanışma gereği bütün kesimlerce adil bir şekilde paylaşılmasının doğru olduğunu" söylediklerini ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda da 'arttırılan vergilerin doğal karşılanması' gerektiğini söyledik. Bütün bunları yaparken de kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu kendilerine ifade ettik. Kendisi de not aldı. Çok kazananın çok vergi ödediği, az kazananın az vergi ödediği, dolaylı vergilerden ziyade doğrudan vergilerin olması gerektiğini ifade ettik. Kendileri de böyle bir vergi reformunun yapılması gerektiğini iletti. Yerel seçimden sonra 4 yıllık seçimsiz bir dönem için Türkiye'nin çok büyük bir fırsat penceresi aralayacağını, Türkiye'nin milli geliri yüksek ülkeler statüsüne girmesi için çok çalışması gerektiğini, özellikle bu 4 senenin ilk 2 yılının çok önemli olduğundan bahsetti. Sosyal ve ekonomik konsey toplantılarının yeniden başlayabileceğini söyledi. 15 Ağustos'ta Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplantısına bizleri çağırdı. Bu manada çok verimli, çok kapsamlı bir görüşme oldu.

İş dünyası olarak sektörde şu anda yaşadığımız problemleri de anlatma fırsatı bulduk. Bunların da en başında finansmana erişim problemi geliyor. Hemen hemen her konuşmacı bunu dile getirdi. Kredi musluklarının aniden kısılmasının aynı zamanda durgunluğa yol açacağını, bunun farklı sonuçları olacağını, geçişin çok sert olmaması gerektiğini ifade ettik. Birkaç ay sonra özellikle finansmana erişim konusunda sanayicilere, yatırımcılara müjdeler verebileceğini söyledi."

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de fiyat artışlarının giderilmesiyle ilgili perakende yasasının çıkarılması, kuralların konulması gerektiğini, kural konulmadığı sürece fiyatların düşmeyeceğini ifade ettiklerini aktararak, "Başta temizlik ürünleri olmak üzere gıda maddelerindeki ÖTV'nin tekrar eski hale getirilmesi, KDV'nin düşürülmesiyle ilgili taleplerimizi bildirdik." dedi.

AA