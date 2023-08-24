İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen vizyon projesi Crea Centers ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dijitalpark Teknokent arasında iş birliği protokolü imzalandı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin arasında imzalanan protokol ile belediye sanayi işbirliğinin güçlendirerek toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkemizin belediye hizmet alanında ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet gücünün arttırılması hedefleniyor.

İmzalanan iş birliği protokolü ile Dijitalpark Teknokent ve Çekmeköy Belediyesi bünyelerinde yer alan firmalar ve kurumların talep ettiği ihtiyaçlar doğrultusunda; teknoloji geliştirme bölgeleri, üniversiteler, araştırma geliştirme kurum ve kuruluşları ile bağlantı köprüleri oluşturulacak. Kullanıcılara mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinin de sağlanacağı iş birliğinde, ortak eğitim faaliyetleri, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenerek kullanıcıların gelişimine de katkı sağlanması amaçlanıyor.