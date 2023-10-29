Haber: Elif Hayvalı

İş Bankası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 29 Ekim 1923 tarihinde çektiği bir telgrafla tüm dünyaya Cumhuriyetimizi ilan edişinden aldığı ilhamla, dünyanın önemli başkentlerindeki büyük meydanlarda Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayan çalışmalar gerçekleştirildi.

Banka tarafından Londra, Berlin, Bükreş, Delhi, Milano gibi şehirlerde yürütülen çalışmalarında; şehir meydanlarına İş Bankası imzasıyla “Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim 1923’te dünyaya Cumhuriyetimizi ilan etti. Biz de aynı heyecan ve coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yaşını tüm dünyaya ilan ediyoruz.” yazıldı.