Geçtiğimiz günlerde Doğu ve Anadolu Bölge finalleri Elazığ'da düzenlenen ve ön dört ilin katılımı ile sona eren kültür sanat yarışmalarında "Hayallerini Sahneye Taşı" tiyatro kategorisinde Hakkari Tiyatro Topluluğu "Kanalıma Hoş Geldin" tiyatro oyunu ile Doğu Anadolu'da üçüncü oldu.

Hakkari Tiyatro Topluluğu yarışma sonrası Hakkari Gençlik ve Spor il Müdürü Emin Yıldırım ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal'ı makamlarında ziyaret ederek plaket takdim etti. Hakkari Tiyatro Topluluğu eğitmenlerinden Rasim ihtiyatoğlu ve Fırat Bor Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Fahri Güldal'a tiyatro ve sanata verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini illeti.